Ampliaron la denuncia contra Macri, su madre y su hermano por el "blanqueo" trucho de un fideicomiso

El decreto 1206/16, de noviembre de ese año, modificó un decreto anterior, el 895/16, que reglamentaba la ley 27260 y habilitó a cónyuges, padres e hijos menores emancipados a declarar sus bienes radicados en el exterior siempre que pudieran acreditar que formaban parte de su patrimonio con anterioridad a la fecha en que sus familiares hubieran asumido en los cargos como funcionarios.

El hermano del ex presidente fraguó los requisitos contenidos en la ley de exteriorización sancionada por el Congreso, en 2016, para declarar como propio un “trust”, equivalente a un fideicomiso, radicado en Liechtenstein que, en realidad, pertenecía a Alicia Blanco Villegas, madre de ambos e impedida legalmente para acceder a los beneficios que otorgaba la amnistía fiscal.

Quiñel Trust es el nombre del fideicomiso que fue creado el 29 de noviembre de 2000, de acuerdo a las leyes del Principado de Liechtenstein, considerado un paraíso fiscal de solo 160 kilómetros cuadrados, ubicado entre Austria y Suiza. Quiñel posee el 100 por ciento de las acciones de Reata Pacific Ltd, BVI, que a su vez era titular de dos cuentas bancarias. Los derechos del fiduciante estaban administrados por el Credit Suisse Trust AG, en nombre de Alicia Beatriz Blanco Villegas, con quien figura un contrato firmado. La primera esposa de Franco Macri es la madre de Mauricio, Gianfranco y Mariano (además de Sandra, ya fallecida), y según su estatuto, la principal beneficiaria de los fondos y las rentas del mismo.

no fue ella quien lo declaró sino que lo hizo uno de los denominados “segundos beneficiarios”, que de acuerdo al reglamento, solo podría actuar en nombre de su madre en caso de fallecimiento o incapacidad definitiva constatada. Nada de eso ocurrió, sino que se utilizó un artilugio para que a través de una persona interpuesta, esos activos no declarados pudieran ingresar al patrimonio de los involucrados, sin levantar sospechas.

El diputado nacionalamplió la denuncia por defraudación e infracción a la Ley Penal Tributaria contra el ex presidente Mauricio Macri, el hermano Gianfranco Macri y la madre de ambos, Alicia Blanco Villegas, en el marco de una causa vinculada al blanqueo de capitales promovido por el Gobierno de Cambiemos en 2016.El legislador dialogó cony señaló que el ex mandatario modificó la Ley de Sinceramiento Fiscal o Blanqueo por decreto para "blanquear figuras a sujeto que la Ley prohibía". A su vez, manifestó que el ex jefe de Estado junto al ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, sacaron otro decreto para modificar dicha Ley, que permitió blanquear dinero salvo que los parientes lo tuvieran antes de entrar en la función pública., señaló paraEn esa línea, Tailhade advirtió que "estaban preparando un blanqueo ilegal masivo de capitales", al denunciar a Macri y Peña en diciembre de 2016, pero indicó que la causa no se movió. Sin embargo, aseguró que no la cerraron porque fue muy "grosera la violación que hizo Macri".Entonces más allá de Macri la denunciaPara Tailhade, “la madre es autora del delito de evasión agravada”, que no tiene excarcelación. "El mínimo es de cuatro años pero dado que la señora tiene más de 70 años, le correspondería la prisión domiciliaria. Puede ser en Tandil o en la Quinta de los Abrojos”, reveló.En tanto, Gianfranco “es autor del delito de lavado de activos”., sostuvo.Sin embargo,De acuerdo a la documentación obrante en Liechtenstein, Blanco Villegas era la única e ilimitada beneficiaria del Trust, y en caso de su muerte, un 70 por ciento correspondía a sus hijos, mientras que el 30 por ciento restante se repartiría entre sus nietos. Pero el dato saliente es que la propia Blanco Villegas lo terminó reconociendo, al explicar que cuando su hijo Gianfranco mudó su domicilio fiscal a Uruguay –para evitar ser alcanzado por la AFIP cuando su hermano dejó la presidencia- ella poseía la administración y control de los activos del Trust, los que fueron incorporados a su declaración de Ganancias y de Bienes Personales. Pero su incorporación, fue recién en 2020, tres años después de que Gianfranco los ingresara al blanqueo de la Ley N° 27.260 como propios. La mujer, adujo que simplemente se trató de un “cambio” de contribuyente. Las autoridades solicitaron a Gianfranco que explique también por qué incluyó esas cuentas bancarias en la exteriorización que hizo, amparado por la norma, pero todavía no respondió.