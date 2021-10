Diputado PRO en la Magistratura cuestionó la idea de Vidal y Bullrich de arrebatar la presidencia de Diputados

rechazó la idea de Elisa Carrió que encontró la vocería de María Eugenia Vidal y Patricia Bullrich de arrebatarle al Frente de Todos la presidencia de la Cámara de Diputados si los resultados de las PASO se repiten en noviembre

Aunque parezca sorprendente, el diputado nacional de Juntos por el Cambio, referente de la línea "dura" del PRO en material judicial e integrante del Consejo de la Magistratura,Básicamente, el legislador recordó que la tradición implica que es el oficialismo quien tiene la presidencia de la Cámara baja, ya que se trata de un cargo que está en la línea de sucesión presidencial. Justamente, es lo que argumentó el Frente de Todos después de la pasional defensa de esa idea que hizo Vidal, hoy tal vez la más vehemente de los "halcones" PRO.Tonelli cuestionó además el momento elegido para plantear el tema, cuando todavía falta un mes para las elecciones., opinó., afirmó el diputado en una entrevista con FM Milenium.Explicó, en el mismo sentido, que "tendría que encontrar razones" que "en este momento" no encuentra para "pensar en una solución distinta". Por eso, concluyó sobre el arrebato al cargo que actualmente ocupa Sergio Massa:Un tema que no pasa desapercibido en los sectores moderados de Juntos por el Cambio es que además de la tradición legislativa sobre la presidencia de la Cámara, el peronismo le respetó a Emilio Monzó ese lugar a pesar de que no tenían la mayoría, cosa que parece no intersarle a Carrió, Bullrich ni Vidal, quienes pese a lo fuerte del término evalúan que podrían darle un golpe muy fuerte al gobierno quitándole ese lugar a Massa.No obstante, aunque JXC logre los mismos votos que en las PASO o más, no será fácil aplicar su idea porque deberían igualmente encontrar apoyo en otras fuerzas provinciales que no sería sencillo que avalen algo que roza lo antidemocrático, y encima teniendo en cuenta que varios de esos diputados son aliados del Gobierno.