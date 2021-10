Castello contra la izquierda: "Sus ideas son anacrónicas, obsoletas y es volver a la era soviética"

"Es una medida electoralista y de oportunismo político porque la misma conformación del Frente de Todos le va a impedir a hacer las reformas que sean necesarias para provocar empleo”

El ex diputado bonaerense y candidato de Avanza Libertadse mostró muy expectante de cara a noviembre., analizó.“Ahora hay una elección con mucho para crecer porque hay partidos que no llegaron al piso y además estamos haciendo pie nuestras ideas liberales: la batalla cultural ya la ganamos y ahora la tenemos que traducir al terreno de los votos”, agregó.También se refirió a la iniciativa del Gobierno de transformar los planes sociales en empleo registrado., denunció Castello para quien “con los planes sociales tienen a la gente cautiva y ahora se trata solo de un anuncio que va a quedar para la campaña”.Por último, señaló que el argumento de la Izquierda, de que es la tercera fuerza, es falaz., disparó.Y analizó: “Como medio de canalizar el enojo de la gente tal vez sume algún voto pero claramente no es la solución ahí. Son el pasado. El futuro pasa por la desregulación, por abrir los mercados al mundo, la competencia internacional, achicar el Estado y bajar los impuestos”.