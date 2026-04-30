30.04.2026 / EN LAS REDES

In fraganti: Virginia Gallardo furiosa contra un fotorreportero que la capturo entre maquillaje y selfies en su banca de Diputados

La diputada de La Libertad Avanza cuestionó la publicación de imágenes suyas tomadas en el recinto de la Cámara baja en el marco de la sesión informativa que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.



La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Virginia Gallardo asistió este miércoles a la sesión informativa que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y escuchó la larga exposición desde su banca.

Durante su estadía en el recinto de la Cámara baja, la legisladora por Corrientes fue fotografiada por la Agencia Noticias Argentinas, al igual que muchos otros diputados de todos los espacios políticos y funcionarios nacionales que participaron de la sesión.

Tras publicarse las imágenes, en las que se la puede observar retocándose el maquillaje y tomándose una selfie en su banca, la diputada nacional estalló de furia contra el reportero gráfico que capturó el momento.

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