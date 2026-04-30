In fraganti: Virginia Gallardo furiosa contra un fotorreportero que la capturo entre maquillaje y selfies en su banca de Diputados

La diputada de La Libertad Avanza cuestionó la publicación de imágenes suyas tomadas en el recinto de la Cámara baja en el marco de la sesión informativa que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Claudio Fanchi ... Por qué no le sacas una virginia gallardo (@virchugallardo) April 29, 2026
foto a ESTA ... trompa hermosa que les deja muchos besos 💋 .
Pd: No sabía que limpiarme un beso o hacer una selfie en un CUARTO INTERMEDIO era un pecado 🤣🤣🤣🤣
CÓMPRENSE UNA VIDA TROLLS. Me daría más penita ser udes ! pic.twitter.com/OSD3u3gZ2o
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