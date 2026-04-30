In fraganti: Virginia Gallardo furiosa contra un fotorreportero que la capturo entre maquillaje y selfies en su banca de Diputados

Claudio Fanchi ... Por qué no le sacas una

foto a ESTA ... trompa hermosa que les deja muchos besos 💋 .

Pd: No sabía que limpiarme un beso o hacer una selfie en un CUARTO INTERMEDIO era un pecado 🤣🤣🤣🤣

CÓMPRENSE UNA VIDA TROLLS. Me daría más penita ser udes ! pic.twitter.com/OSD3u3gZ2o  virginia gallardo (@virchugallardo) April 29, 2026

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) Virginia Gallardo asistió este miércoles a la sesión informativa que encabezó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y escuchó la larga exposición desde su banca.Durante su estadía en el recinto de la Cámara baja, la legisladora por Corrientes fue fotografiada por la Agencia Noticias Argentinas, al igual que muchos otros diputados de todos los espacios políticos y funcionarios nacionales que participaron de la sesión.Tras publicarse las imágenes, en las que se la puede observar retocándose el maquillaje y tomándose una selfie en su banca, la diputada nacional estalló de furia contra el reportero gráfico que capturó el momento.