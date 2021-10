Río Negro solicitó ayuda de Gendarmería al Gobierno por las protestas de grupos que se identificarían como mapuches

Luego del planteo de la gobernadora dea la Casa Rosada, por los recientes atentados en su provincia, el Gobierno informó que enviará efectivos de la Gendarmería nacional a la zona de El Bolsón donde estalló en los últimos días un nuevo conflicto con miembros de la comunidad mapuche, según informaron fuentes nacionales.El objetivo de la medida de la Nación será contribuir para controlar y patrullar el área, detallaron fuentes oficiales. Aún no está determinado el número de efectivos que se destinará a la localidad rionegrina. Aparentemente grupos autodenominados mapuches serían los que estarían vinculados a los incidentes que se registraron los últimos días en Villa Mascardi, El Bolsón y en cercanías de Vaca Muerta.La mandataria provincial le había pedido esta mañana al presidente Alberto Fernández un refuerzo de Gendarmería para controlar la grave situación en el área, y reveló que el ministro de medio Ambiente, Juan Cabandié,Este mediodía, el Gobierno dejó saber que contribuirá a apaciguar la conflictiva situación.Esta madrugada, un nuevo ataque en El Bolsón destruyó por completo las instalaciones delel más emblemático de la localidad, y los autores dejaron panfletos con amenazas para el Intendente Bruno Pogliano y la gobernadora Arabela Carreras. Se trata del segundo episodio que tiene lugar en pleno centro de la localidad cordillerana, luego del episodio que provocó daños importantes en un centro de informes turísticos que aún no había sido inaugurado. La aparición de un bidón con restos de combustible permitió establecer que el siniestro, que afectó parcialmente la flamante estructura fue intencional.El gobierno de Río Negro aseguró que los atentados son hechos “lamentables”, queA partir de esa situación, la Policía de Río Negro mantiene una fuerte custodia del lugar, con presencia de efectivos provenientes de toda la provincia e incluso del jefe de la fuerza, Comisario General Osvaldo Tellería.Pero con el atentado de esta madrugada, la situación podría empeorar. En lade los Álamos se emplazan grupos que mantienen constantes enfrentamientos con la fuerza de seguridad provincial. Cuestionan la “militarización” del predio y exigen a las autoridades judiciales que permitan el ingreso de alimentos. En este contexto, las autoridades locales pidieron refuerzos a la Nación.Por su parte, elde la provincia dispuso la “restitución” del predio a su propietario y procedió a detener a integrantes de esa agrupación, que se identifica como lof Quemquentreu. No obstante, al día siguiente, un grupo de personas ingresó nuevamente al terreno y desde entonces, hace más de una semana, permanece en el sitio.