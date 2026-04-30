Privatización de empresas: el Gobierno confesó que buscan perjudicar al país si quiere recuperarlas

Diego Chaher, el funcionario de Javier Milei que se encarga exclusivamente de llevar adelante las privatizaciones que promueve el Gobierno, reconoció que busca la forma de que si una futura administración intenta reestatizar las empresas "le salga carísimo al país" y genere "penalidades internacionales".“Estamos madurando las condiciones previas para que, si alguien quiere venir a reestatizar AySA, por ejemplo, le salga carísimo al país y tenga que enfrentar penalidades internacionales”, afirmó el jefe de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas entrevistado por Infobae.Como se consigna en el mismo artículo, se trata de un plan en ejecución con más de 40 empresas públicas en proceso de privatización o cierre. Así, el Gobierno avanza en lo que sus propios funcionarios describen como una transformación irreversible del rol estatal en la economía, pero no por que no pueda deshacerse sino que porque intentan que le "salga carísimo al país".“El Presidente marcó que el Estado se tiene que retirar de todas las empresas. El objetivo es vender todo. Todas. Después el tema es el cuándo y el cómo”, dijo Chaher, que al mismo tiempo precisó que la estrategia abarca tanto a grandes compañías como AySA, Enarsa, Aerolíneas Argentinas, Intercargo y el sector ferroviario, como también a numerosas firmas más pequeñas y menos visibles.Ante toda evidencia empírica, el funcionario sostuvo que cualquier intento de saneamiento bajo la órbita pública es pasajero porque aunque hagan "los deberes para que las empresas estén en régimen, eso se desvirtúa en treinta segundos si perdés la disciplina de mercado”.“Tenemos el déficit cero prácticamente tatuado en el lomo”, graficó, y profundizó con más metáforas: "No queremos golondrinas. Buscamos inversiones genuinas que sepan de lo que estamos poniendo a disposición para que sean procesos irreversibles”.Y cerró: “No es una crítica, es la realidad: nuestra consigna es llegar a la entrega al privado con un esquema que sea irreversible y sostenible en el tiempo”.Estas son las empresas alcanzadas por la Agencia de Transformación de Empresas Públicas:-Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA)-Aerolíneas Argentinas-Correo Oficial de la República Argentina-Fabricaciones Militares-Talleres Navales Dársena Norte-Empresa Argentina de Soluciones Satelitales-Radio y Televisión Argentina (RTA)-Contenidos Públicos-Educ.Ar-Corredores Viales-Ferrocarriles Argentinos-Belgrano Cargas y Logística-Administración de Infraestructuras Ferroviarias-Desarrollo Capital Humano Ferroviario-Fábrica Argentina de Aviones “Brig. San Martín” S.A.-Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)-Administración General de Puertos-Intercargo-Casa de la Moneda-Banco de la Nación Argentina (BNA)-Empresa Argentina de Navegación Aérea-Playas Ferroviarias-Corporación Antiguo Puerto Madero-Dioxitek-Nucleoeléctrica-Construcción de Vivienda para la Armada Argentina-Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio-Energía Argentina-Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias-Sociedad Operadora Ferroviaria-Vehículos Espaciales Nueva Generación-Polo Tecnológico Constituyentes-Banco de Inversión y Comercio Exterior-OPTAR-Aerohandling-Jetpaq-ExATC-Banco Hipotecario-Centro de Ensayos de Alta Tecnología-Compañía Inversora en Transmisión Eléctrica-Industria Metalúrgicas Pescarmona-Pellegrini S.A.-Termoeléctrica Manuel Belgrano-Termoeléctrica San Martín-Vientos de la Patagonia-Villa Unión Solar-Línea Aérea del Estado-Nación Servicios-Nación Seguros de Vida-Nación Reaseguros-Nación Seguros de Retiro-Nación Bursátil-Compañía de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión-Empresa de Transporte de Energía Eléctrica por Distribución-ENARSA Patagonia-ENARSA ServiciosTRANSPELT-BICE FideicomisosDe este listado, las empresas "sujetas a privatización", según lo establecido por la Ley Bases, es la siguiente:-Energía Argentina S.A.-INTERCARGO SAU-Agua y Saneamientos Argentinos S.A.-Belgrano Cargas y Logística S.A.-Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE)-Corredores Viales S.A.-Nucleoeléctrica Argentina S.A.-Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)