El Frente de Todos organiza un acto para homenajear a Néstor Kirchner

En la recta final de cara a las elecciones legislativas de noviembre, el oficialismo prepara para este miércoles un gran acto en el cual el Frente de Todos volverá a mostrarse unido en un nuevo aniversario de la muerte del expresidente Néstor Kirchner.

La convocatoria será en el estadio del Club Atlético Morón, en el conurbano bonaerense, y está anunciado a las 17 horas.

Detrás de la logística del acto, está el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo de Pedro. La convocatoria será amplia. Se espera que haya gobernadores, ministros nacionales, legisladores e intendentes bonaerenses. Otro de los dirigentes que ya confirmó presencia es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y líder del Frente Renovador, Sergio Massa.

Se estima que el presidente Alberto Fernández sea el único orador del cónclave en el que no está confirmada la presencia de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien usualmente no concurre a actividades públicas que tengan que ver con el aniversario de la muerte de su difunto esposo, aunque sí se espera que esté el presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados, Máximo Kirchner.Los homenajes al exmandatario comenzaron durante el fin de semana, y fueron encabezados por su hijo Máximo Kirchner. Desde Lanús, el titular del bloque del Frente de Todos sostuvo la necesidad de mantenerse unidos como Frente:En ese sentido, opinó que "ahora lo que está en juego es lo que votó la gente en 2019" y que "la gente votó otra cosa, no votó el plan del Fondo Monetario Internacional en 2019". “El desafío que tenemos por delante, es complejo y es difícil, pero para eso siempre nos preparamos. Para nosotros nunca fue nada fácil, y para el pueblo tampoco", arengó.De la mano del aniversario del fallecimiento de Néstor Kirchner se cumple también este martes un año de la carta abierta de la Vicepresidenta, quien bajo el título "A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas", advirtió sobre la ineficacia de "funcionarios que no funcionan", pero también ya entonces convocaba a un diálogo político que renovó en los últimos días. Según describía el texto de la exmandataria, fueron las características de Alberto Fernández "signadas por el diálogo con distintos sectores" y "por la búsqueda de consensos", las que "determinaron" la victoria en 2015.