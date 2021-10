Etiquetado Frontal: quiénes son los 22 diputados que votaron en contra

busca promover una alimentación más saludable a través de etiquetas informativas en los alimentos procesados y ultraprocesados que contengan exceso de ingredientes nocivos para la salud como sodio, azúcares y conservantes

Luego de una sesión de 11 horas, la Cámara de Diputados sancionó por gran mayoría el proyecto dede Alimentos, que. La iniciativa, que ya contaba con media sanción en el Senado desde octubre del 2020, fue aprobada con 200 votos a favor, 22 en contra y 16 abstenciones. Tanto las abstenciones como los votos negativos provinieron de los partidos opositores (PRO, Cambiemos, Unión Cívica Radical (UCR), Coalición Cívica (CC)).Las abstenciones fueron de Federico Angelini (PRO-Santa Fe); Héctor Baldassi (PRO- Córdoba); María Gabriela Burgos (UCR-Jujuy); Javier Campos (CC-Buenos Aires); Omar Bruno De Marchi (PRO-Mendoza); Mercedes Joury (PRO- Buenos Aires); Silvia Gabriela Lospennato (PRO-Buenos Aires); Osmar Monaldi (PRO-Jujuy); Victoria Morales Gorleri (PRO-CABA); Fabio José Quetglas (UCR- Buenos Aires); María Lujan Rey (PRO-Buenos Aires); Jorge Rizzotti (UCR- Jujuy); David Pablo Schlereth (PRO-Neuquén); Pablo Gabriel Tonelli (PRO-CABA); Pablo Torello (PRO-Buenos Aires); Waldo Wolff (PRO-Buenos Aires).En tanto, los votos negativos fueron de Juan Aicega (PRO-Buenos Aires); Domingo Amaya (PRO-Tucumán); Beatriz Luisa Ávila (Partido por la Justicia Social-Tucumán); Virginia María Cornejo (PRO-Salta); Soher El Sukaria (PRO-Córdoba); Jorge Ricardo Enríquez (PRO-CABA); Ezequiel Fernández Langan (PRO-Buenos Aires); Alicia Fregonese (PRO-Entre Ríos); Alejandro García (PRO-CABA); Álvaro Gustavo González (PRO-CABA); Fernando Iglesias (PRO-CABA); Ingrid Jetter (PRO-Corrientes); Luciano Andrés Laspina (PRO-Santa Fe); María Lucila Lehmann (CC-Santa Fe); Martín Nicolás Medina (PRO-Buenos Aires); José Luis Patiño (PRO-CABA); María Carla Piccolomini (PRO-Buenos Aires); Carmen Polledo (PRO- CABA); Dina Esther Rezinovsky (PRO-CABA); Cristian Ritondo (PRO-Buenos Aires); Adriana Noemi Ruarte (PRO-Córdoba); Francisco Sánchez (PRO-Neuquén).Esta postura mayoritaria del PRO no parece casual respecto de la perspectiva que el espacio que fundótiene respecto del tema dado que hace días la candidata a diputada nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,expresó que el tema no era “prioritario”, con polémicos argumentos inconexos. "Tenemos 1 millón 200 mil chicos indigentes que pasan hambre porque no cubren la Canasta Básica Alimentaria, y ¿la prioridad es discutir la Ley de Etiquetado?", cuestionó la ex gobernadora.En tanto que el posible candidato presidencial de cara al 2023 por el PRO y Jefe de Gobierno Porteñotampoco expresó de manera taxativa una postura y de hecho ante el congelamiento de precios amenazó que el mismo iba a generar desabastecimiento.