30.04.2026 / TWITTER

"Vergüenza": Caparrós cruzó a Milei haciendo hincapíe en su curioso dircurso sobre huevos y mermeladas



El escritor cuestionó con dureza el discurso del Presidente en la ExpoEFI 2026 y alertó sobre el clima de hostilidad hacia el periodismo. Apuntó contra los agravios y pidió preservar el registro de una etapa política marcada por la confrontación.




El periodista y escritor Martín Caparrós salió a cuestionar las declaraciones del presidente Javier Milei durante su exposición en la ExpoEFI 2026, donde el mandatario volvió a cargar contra el periodismo. A través de sus redes sociales, el autor difundió un fragmento del discurso y dejó una reflexión cargada de crítica política y simbólica.

“Hay que guardar este video. Alguna vez, cuando nos pregunten cómo eran estos años, alcanzará con decir que fue una época en que un señor así gobernaba un país. (Y, por pura vergüenza, no diremos qué país era)”, expresó Caparrós, en un mensaje que rápidamente se viralizó y condensó el malestar de amplios sectores frente a los ataques oficiales a los medios.

Durante su intervención, Milei insistió con su narrativa contra periodistas y opositores. “Si yo les digo cualquier cosa a ustedes, no afecto ni su vida, ni su libertad ni su propiedad. Ustedes me pueden decir exactamente lo mismo y también yo les puedo contestar, es parte de la vida", sostuvo. En la misma línea, agregó: “No voy a aceptar la psicopateada de los kukas ni de los periodistas. Hablan de mis respuestas y no dicen el montón de mentiras, calumnias, injurias y las barbaridades que dicen de mí, de mi familia, de mis hijitos de cuatro patas”.

Las declaraciones del Presidente se inscriben en una escalada de confrontación con el periodismo que ya se volvió una marca de gestión. En ese contexto, la intervención de Caparrós no solo apuntó a un discurso puntual, sino a un clima político más amplio, donde la deslegitimación de la prensa aparece como estrategia recurrente desde el poder.


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