"Vergüenza": Caparrós cruzó a Milei haciendo hincapíe en su curioso dircurso sobre huevos y mermeladas

El periodista y escritor Martín Caparrós salió a cuestionar las declaraciones del presidente Javier Milei durante su exposición en la ExpoEFI 2026, donde el mandatario volvió a cargar contra el periodismo. A través de sus redes sociales, el autor difundió un fragmento del discurso y dejó una reflexión cargada de crítica política y simbólica.

Durante su intervención, Milei insistió con su narrativa contra periodistas y opositores. “Si yo les digo cualquier cosa a ustedes, no afecto ni su vida, ni su libertad ni su propiedad. Ustedes me pueden decir exactamente lo mismo y también yo les puedo contestar, es parte de la vida", sostuvo. En la misma línea, agregó: “No voy a aceptar la psicopateada de los kukas ni de los periodistas. Hablan de mis respuestas y no dicen el montón de mentiras, calumnias, injurias y las barbaridades que dicen de mí, de mi familia, de mis hijitos de cuatro patas”.Las declaraciones del Presidente se inscriben en una escalada de confrontación con el periodismo que ya se volvió una marca de gestión. En ese contexto, la intervención de Caparrós no solo apuntó a un discurso puntual, sino a un clima político más amplio, donde la deslegitimación de la prensa aparece como estrategia recurrente desde el poder.