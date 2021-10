Se suspendió la indagatoria a Mauricio Macri porque no fue relevado del deber de guardar secreto

Pablo Lanusse planteó que "ha quedado en evidencia el juez Bava, en su intención de querer procesarlo antes de las elecciones

A pesar de que Mauricio Macri había expresado que nunca había espiado ni mandado a espiar pero que sí conoció los hechos sobre familiares de víctimas del submarino por cuestiones de "seguridad", la solicitud de relevamiento indica que va a hacer referencia a material proveniente de la AFI y en relación con los espías del organismo

Luego de no asistir a los dos primeros llamados que le realizó el juez subrogante de Dolores Martín Bava,ya que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) no estaba en condiciones de relevarlo de guardar secreto, es decir que no puede declarar hasta que Alberto Fernández autorice esto luego de que se le haga el pedido.Aún no se sabe para cuándo se prorroga la convocatoria. El abogado defensor del expresidente,"."Nos hemos tenido que enterar recién hoy que el juzgado no cuenta con el relevamiento del secreto de inteligencia para que Macri pueda declarar”, dijo, y resaltó que van a seguir a disposición de la Justicia, "lo que todos tienen que tener en claro es que, no somos iguales al kirchnerismo".El abogado querellante,"El imputado no tiene por qué ser relevado del secreto de Estado ni tiene por qué ser suspendida la indagatoria,", dijo.