Tolosa Paz: "Macri tendrá que explicar a víctimas del ARA San Juan por qué ocurrió lo que ocurrió"

La primera candidata a diputada nacional por el Frente de Todos (FdT) en la provincia de Buenos Aires,dijo hoy que el expresidente Mauricio Macri "tendrá que presentarse a indagatoria" nuevamente en la causa que investiga el juez federal de Dolores Martín Bava por espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan.sostuvo en diálogo con radio La Red.En ese sentido, la candidata afirmó "ser muy respetuosa" con cada uno de los magistrados "incluso con aquellos que han dejado bastante que desear" y destacó que ayer se completó lo que "evidentemente el juez necesita para llamar al exmandatario a indagatoria"., señaló.Ayer, la indagatoria al expresidente Mauricio Macri por supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan fue suspendida a pedido de su abogado, quien consideró necesario que se le levantara a su cliente el deber de guardar secreto sobre asuntos de inteligencia, un trámite que fue cumplimentado horas después por un decreto del presidente Alberto Fernández que fue publicado hoy en el Boletín Oficial.La decisión de suspender la audiencia fue tomada por el juez federal subrogante de Dolores,luego de recibir el pedido verbal del abogado Pablo Lanusse y tras solicitar la opinión del fiscal Juan Pablo Curi, que fue favorable al planteo del exmandatario.Por otra parte, Tolosa Paz dijo que los dos principales reclamos que escucha en la calle es "el tema de los precios y que el salario esta totalmente deprimido" y aseguró que ahora "viene la etapa de reconstrucción" de la mano de un Estado fuerte que "regule y acompañe a quienes están indefensos ante quien dispone los alimentos en Argentina".comentó.Además, la candidata apuntó contra María Eugenia Vidal y dijo que "no puede explicar como adquirió el único departamento que dice que tiene" y que Santilli dice cosas "sin fundamento" sobre la emisión monetaria y "no es consciente de que tenemos una base monetaria menor mes a mes".que no lo eran en diciembre de 2015 y hoy "no lo reconoce ni él, ni sus propios dirigentes de su fuerza política".En ese sentido, agregó que la propia Vidal dijo abiertamente durante el debate que resolvería el problema "tomando más deuda" y subrayó que es una política que la Argentina quiere "dejar atrás".subrayó.