Alberto contra el FMI en el G20 por la deuda: "Son responsables los que se endeudaron como los que dieron esos recursos"

En el marco de la Cumbre de jefes de Estado del G20 en Roma, el presidente Alberto Fernández acusó al Fondo Monetario Internacional (FMI) de otorgarle un préstamo a la Argentina para "financiar la fuga de divisas en una economía desquiciada", al referirse sobre la deuda externa contraída por el gobierno de Mauricio Macri con el organismo internacional.

, remarcó durante la Sesión Plenaria por la Cumbre de Líderes G20,Según Fernández, "no hay inocentes en esa historia" sino queEn ese sentido, el primer mandatario planteó que "el actual sistema, que prioriza a la especulación por sobre el desarrollo de los pueblos, debe cambiar" e insistió con queAdemás, recordó que la globalización iba a convertir al mundo en una “Gran Aldea”, la comunidad integrada de la que hablaba el Papa Francisco, pero señaló que la codicia de los poderosos condenó al olvido a millones de “aldeanos”., recalcó.Por último, se refirió a la distribución de las vacunas durante la pandemia: "Casi el 80% de las vacunas producidas se aplicaron en países de altos ingresos. En cambio, más del 60 % de la población de nuestra región aún no tiene completado su esquema de vacunación. La vacuna aún no es un bien global. Ese triste panorama se patentiza cuando vemos que se restringe la movilidad de las personas según haya sido la vacuna a la que pudieron tener acceso”, señaló ante los líderes del G20."Nuestra templanza está a prueba. Quienes renegamos de un mundo en el que la riqueza se concentra y la pobreza hunde a millones, debemos fortalecer nuestras convicciones. Es hora de convocar a una reflexión colectiva. Es tiempo de que nuestras almas se involucren tanto como nuestros cerebros”, concluyó el mandatario argentino.