¿Cómo sigue la causa de espionaje después de la declaración indagatoria de Macri?

Bava cuenta con 10 días hábiles para definir si procesa al expresidente o si lo sobresee de la causa en la cual le imputa seis (6) hechos de espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino

planteo que fue rechazado por Bava y girada a la Cámara Federal de Mar del Plata. La misma ya convocó a una audiencia oral para el viernes 12 en la que analizará las pruebas

la Cámara seria muy irresponsable y posiblemente acusada de parcialidad y de violar el derecho de defensa, si no le daba el lugar a la audiencia

Si el expresidente Macri pretende pedir la nulidad de lo actuado debe argumentarlo en base a los autos que marca la ley que no incluyen a la parcialidad porque no necesariamente está reflejada en el accionar en el expediente. Por su parte las querellas indicaron que estos son los primeros pasos de un largo camino

Ante el cuarto llamado a la citación que le realizó el juez y después de dos ausencias y una suspensión,. Ahorael lunes expresando que era parcial y que había prejuzgamiento,presentadas por el abogado defensor Pablo Lanusse para determinar si hubo un error en el accionar del juez que demuestre la parcialidad que le adjudica Macri.En este sentido, la letrada que representa a parte de las familias,. Por su parte, el familiar y abogado Luis Tagliapietra se sumó al rechazo y el pedido pero se diferenció al expresar que habría que dictarle la prisión preventiva para que no se fuge.Otra de las diferencias entre las querellas es la visión sobre un posible procesamiento al ex presidente., mientras Carreras manifestó que no cree que el magistrado lo procese antes de que se lo ratifique en el cargo. A su vez manifestó que, "si la Cámara Federal finalmente lo remueve de la causa a Bava no es un borrón y cuenta nueva" expresó Tagliapietra, sino que el tribunal deberá dar aviso al Ministerio Público para que sortee un nuevo juez que ocupe su lugar en. Mientras, si lo reafirman, el posible procesamiento no será muy discutible pero si apelable y deberá analizarlo la Cámara.