Vizzotti afirmó que se espera tener el "pase sanitario" esta semana

"al tener tantas mutaciones da la sensación de que la Ómicron es más contagiosa, pero menos letal, los pacientes son asintomáticos o muy leves" y agregó que aunque todavía no sabemos si escapa a las vacunas o no, "sí sabemos que es mejor tener las dos vacunas"

La ministra informó que están trabajando para tener pase sanitario esta semana y que el mismo "arrancará con las actividades de más riesgo y luego cada jurisdicción pueda ampliarlo a otras" y planteó que "nuestra situación es diferente a la de los países con vacunación obligatoria, tenemos que pensar nuestra estrategia con nuestra situación epidemiológica"

La titular de la cartera de salud,y alertó que entre las medidas que Argentina tomó para rechazar la Delta, una de las principales "fue avanzar con la vacunación, así que la situación es totalmente diferente".En ese sentido analizó que. "La proporción de internaciones es mucho mayor en la gente no vacunada", sostuvo.remarcó, "no buscamos que no haya casos, buscamos que los casos sean lo más leves posible" e indicó que. Vizzotti adviritó que a pesar de esto la positividad no es alta pero que, "lo que cuesta mucho es que la gente se acerque a testearse".Para cerrar, por un lado comentó que le ofrecieron al laboratorio "envasar Astrazeneca en Argentina, pero es su decisión que se siga haciendo en México" y por el otro que "hay cuatro vacunas candidatas que surgen de la investigación en Argentina"., concluyó Vizzotti.