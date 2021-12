Gobernadores a la oposición por el Presupuesto 2022: "Pensar en la gente primero antes que en la política electoral"

Los gobernadores reclamaron este jueves responsabilidad a la oposición en el debate del proyecto de Presupuesto 2022 en el Congreso y advirtieron que obstaculizar la aprobación de la denominada ley de leyes es ir en contra de los intereses de los distritos, por lo cual llamaron a "pensar en la gente primero" y dejar "las cuestiones electoralistas" de lado en esta discusión.El mandatario de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, hizo referencia directa a las declaraciones del diputado de Cambiemos Martín Tetaz -quién afirmó que se está "a un paso de voltear el Presupuesto"- y asegurò que la oposición se está "jactando" de "dejar a las provincias y a sus habitantes con el Presupuesto del año pasado".En ese sentido, Zamora pidióe indicó cuáles serían los efectos nocivos de esa situación para su provincia. Entre otros puntos, no tener un Presupuesto supondría "no tener mejora en el subsidio de transporte para que el boleto no tenga que ir a casi el doble de su valor, y así con la energía, y todas las medidas presupuestarias necesarias, para romper asimetrías del país"., añadió Zamora a través de Facebook.Zamora recordó que cuando a los santiagueños les ha tocado "ser oposición", jamás se les hubiera ocurrido "castigar al pueblo"., expresò.En el mismo sentido el gobernador catamarqueño, Raúl Jalil, señaló que ", escribió.Por su parte, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, manifestó este jueves que la aprobación del proyecto de presupuesto nacional "es una responsabilidad" para, expresó el mandatario provincial en una conferencia de prensa realizada esta mañana en Casa de Gobierno.Asimismo, sostuvo que "es necesario y es una responsabilidad de la representación institucional -en el respeto y la división de poderes- afianzar, respetar y fortalecer la gobernabilidad".En tanto el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, sostuvo hoy que la posibilidad de un bloqueo opositor a la Ley de Presupuesto en el Congresopara el Gobierno nacional y para las provincias, al tiempo que criticó a la oposición por "poner palos en la rueda".A su turno, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, dijo hoy que los mandatarios provinciales están "muy preocupados porque la oposición se ha abroquelado" para dejar al país "sin Presupuesto", lo que significapara quienes conducen los destinos de las distintas jurisdicciones.La Cámara de Diputados comenzó a sesionar esta tarde para debatir el Presupuesto 2022 girado por el Gobierno, que prevé un crecimiento del 4% del Producto Bruto Interno (PBI), una inflación del 33% y un dólar a $ 131,1 en el marco de un extenso plenario que -según las previsiones- se extendería hasta mañana.