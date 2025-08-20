20.08.2025 / TRANSPORTE

Record de funcionarios: designan a los titulares de las nuevas agencias de Transporte

El Decreto 597/2025 dispuso la designación de Carlos María Frugoni como director ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. A su vez, Paolo Marino fue nombrado director ejecutivo de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.




El Gobierno oficializó la creación de dos organismos bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Las designaciones apuntan a reforzar el control de las concesiones y la seguridad aérea.

El Decreto 597/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, dispuso la designación de Carlos María Frugoni como director ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Arquitecto con trayectoria en obras públicas, Frugoni estuvo al frente de Autopistas Urbanas S.A. y participó en proyectos como el Paseo del Bajo, los viaductos Mitre y San Martín y la implementación del sistema de peaje Free Flow.

A su vez, Paolo Marino fue nombrado director ejecutivo de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Ingeniero aeronáutico, se desempeñó en el ORSNA y en la ANAC, y combina su experiencia en gestión con la docencia universitaria, la investigación y la consultoría internacional en seguridad operacional y aeropuertos.

Las nuevas agencias forman parte de la reestructuración anunciada el 7 de julio. La de Control de Concesiones reemplaza a la CNRT y tendrá a su cargo la fiscalización de concesiones viales, ferroviarias y de transporte automotor de jurisdicción nacional, además de aplicar sanciones, recibir denuncias e intervenir en investigaciones de accidentes ferroviarios.

Por su parte, la Agencia de Investigación de Accidentes de Aviación surge de la reducción de la Junta de Seguridad en el Transporte y se concentrará exclusivamente en el transporte aéreo civil. Su objetivo es cumplir con los estándares internacionales de la OACI en materia de seguridad y procedimientos técnicos.

