Record de funcionarios: designan a los titulares de las nuevas agencias de Transporte

El Gobierno oficializó la creación de dos organismos bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Las designaciones apuntan a reforzar el control de las concesiones y la seguridad aérea.
El Decreto 597/2025, publicado hoy en el Boletín Oficial, dispuso la designación de Carlos María Frugoni como director ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. Arquitecto con trayectoria en obras públicas, Frugoni estuvo al frente de Autopistas Urbanas S.A. y participó en proyectos como el Paseo del Bajo, los viaductos Mitre y San Martín y la implementación del sistema de peaje Free Flow.
A su vez, Paolo Marino fue nombrado director ejecutivo de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Ingeniero aeronáutico, se desempeñó en el ORSNA y en la ANAC, y combina su experiencia en gestión con la docencia universitaria, la investigación y la consultoría internacional en seguridad operacional y aeropuertos.
Las nuevas agencias forman parte de la reestructuración anunciada el 7 de julio. La de Control de Concesiones reemplaza a la CNRT y tendrá a su cargo la fiscalización de concesiones viales, ferroviarias y de transporte automotor de jurisdicción nacional, además de aplicar sanciones, recibir denuncias e intervenir en investigaciones de accidentes ferroviarios.
Por su parte, la Agencia de Investigación de Accidentes de Aviación surge de la reducción de la Junta de Seguridad en el Transporte y se concentrará exclusivamente en el transporte aéreo civil. Su objetivo es cumplir con los estándares internacionales de la OACI en materia de seguridad y procedimientos técnicos.