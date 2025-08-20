Record de funcionarios: designan a los titulares de las nuevas agencias de Transporte

El Gobierno oficializó la creación de dos organismos bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Las designaciones apuntan a reforzar el control de las concesiones y la seguridad aérea.

A su vez, Paolo Marino fue nombrado director ejecutivo de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación. Ingeniero aeronáutico, se desempeñó en el ORSNA y en la ANAC, y combina su experiencia en gestión con la docencia universitaria, la investigación y la consultoría internacional en seguridad operacional y aeropuertos.Por su parte, la Agencia de Investigación de Accidentes de Aviación surge de la reducción de la Junta de Seguridad en el Transporte y se concentrará exclusivamente en el transporte aéreo civil. Su objetivo es cumplir con los estándares internacionales de la OACI en materia de seguridad y procedimientos técnicos.