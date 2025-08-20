Se recrudece el escándalo de los medicamentos: ahora acusan a un empresario amigo de los Menem de financiar la campaña de Milei

De acuerdo a LPO, en el peronismo señalan a Jonathan Kovalivker, titular de la droguería Suizo Argentina, como uno de los aportantes a la fiscalización de La Libertad Avanza en el ballotage de 2023. Su firma está bajo sospecha por un esquema de retornos que involucra a Karina Milei y a los riojanos Lule y Martín Menem.

Jonathan Kovalivker, su presidente, aparece ahora en el centro de las acusaciones del peronismo. Fuentes del sector lo ubican como organizador de reuniones en countries de Luján y Nordelta para reunir fondos durante el ballotage, y lo vinculan directamente a la fiscalización electoral de Milei, donde también intervino el PRO. En ese mismo período, Kovalivker fue visto jugando al pádel con Mauricio Macri en Nordelta.