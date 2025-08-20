Se recrudece el escándalo de los medicamentos: ahora acusan a un empresario amigo de los Menem de financiar la campaña de Milei

De acuerdo a LPO, en el peronismo señalan a Jonathan Kovalivker, titular de la droguería Suizo Argentina, como uno de los aportantes a la fiscalización de La Libertad Avanza en el ballotage de 2023. Su firma está bajo sospecha por un esquema de retornos que involucra a Karina Milei y a los riojanos Lule y Martín Menem.
Jonathan Kovalivker, su presidente, aparece ahora en el centro de las acusaciones del peronismo. Fuentes del sector lo ubican como organizador de reuniones en countries de Luján y Nordelta para reunir fondos durante el ballotage, y lo vinculan directamente a la fiscalización electoral de Milei, donde también intervino el PRO. En ese mismo período, Kovalivker fue visto jugando al pádel con Mauricio Macri en Nordelta.
El caso ya escaló al Congreso, donde la oposición impulsa un pedido de informes que incluye la citación de Kovalivker y de Lule Menem. En el texto que circula en Diputados, se afirma que Martín y Lule son visitantes frecuentes de la casa del empresario en La Isla de Nordelta, y que incluso se los vio probando su colección de autos.