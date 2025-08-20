"Asesino, te lo va a cobrar la historia": la contundente crítica a Milman en los pasillos del Congreso

Un nuevo episodio violento se dio en los pasillos de la Cámara Baja. Ocurrió en un receso de la sesión especial por el veto presidencial a la ley de aumento jubilatorio. En medio del movimiento de legisladores en el Salón de los Pasos Perdidos, Pokoik se cruzó con Milman y lo increpó: “Asesino, la historia te lo va a cobrar”. La diputada recordó así las sospechas que pesan sobre el exfuncionario cercano a Patricia Bullrich en relación al atentado fallido de 2022.

Así sucedió según pudo contarlo Noticias Argentinas. En este marco, visiblemente molesto, Milman replicó: "Está todo aclarado en la Justicia. Si tenés alguna denuncia, presentala". La respuesta no aplacó a la diputada oficialista, que retrucó: "Estás sucio. Salí de acá. Te lo va a cobrar la historia".Csbe señalar que el ex secretario de Seguridad de Cambiemos, hombre allegado a Patricia Bullrich, insistió en su defensa y lanzó una provocación: “La que está presa es tu amiga”, en referencia a Cristina Kirchner. Pokoik contestó exaltada: "Mi amiga ya pasó a la historia. El pueblo argentino va a hablar de ella por los siglos de los siglos".