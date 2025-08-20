20.08.2025 / POLÉMICA

"Asesino, te lo va a cobrar la historia": la contundente crítica a Milman en los pasillos del Congreso

La tensión política se trasladó a los pasillos de la Cámara de Diputados, donde la legisladora de Unión por la Patria Lorena Pokoik acusó a Gerardo Milman de estar vinculado al intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner. El dirigente del PRO respondió con duras alusiones a la expresidenta.





Un nuevo episodio violento se dio en los pasillos de la Cámara Baja. Ocurrió en un receso de la sesión especial por el veto presidencial a la ley de aumento jubilatorio. En medio del movimiento de legisladores en el Salón de los Pasos Perdidos, Pokoik se cruzó con Milman y lo increpó: “Asesino, la historia te lo va a cobrar”. La diputada recordó así las sospechas que pesan sobre el exfuncionario cercano a Patricia Bullrich en relación al atentado fallido de 2022.

Así sucedió según pudo contarlo Noticias Argentinas. En este marco, visiblemente molesto, Milman replicó: "Está todo aclarado en la Justicia. Si tenés alguna denuncia, presentala". La respuesta no aplacó a la diputada oficialista, que retrucó: "Estás sucio. Salí de acá. Te lo va a cobrar la historia".

Csbe señalar que el ex secretario de Seguridad de Cambiemos, hombre allegado a Patricia Bullrich, insistió en su defensa y lanzó una provocación: “La que está presa es tu amiga”, en referencia a Cristina Kirchner. Pokoik contestó exaltada: "Mi amiga ya pasó a la historia. El pueblo argentino va a hablar de ella por los siglos de los siglos".


Lo más leído

1

Homo Argentum de Francella recibió subsidios estatales: se los dio el ex marido de Pampita

2

José Luis Espert será la cabeza de lista bonaerense de La Libertad Avanza en los comicios de octubre

3

Milei volvió a atacar a Axel Kicillof en La Plata: Tirano de aldea y comunista enano

4

Que me la devuelvan: el video de una jubilada que hizo emocionar a Cristina

5

Fuerza Patria va con lista de unidad para octubre: Itai Hagman encabeza en CABA y Jorge Taiana en Provincia

Más notas de este tema

Record de funcionarios: designan a los titulares de las nuevas agencias de Transporte

20/08/2025 - TRANSPORTE

Record de funcionarios: designan a los titulares de las nuevas agencias de Transporte

Ante un escenario adverso en Diputados, el Gobierno analiza la aplicación de un aumento en las prestaciones por discapacidad

20/08/2025 - Política

Ante un escenario adverso en Diputados, el Gobierno analiza la aplicación de un aumento en las prestaciones por discapacidad

Renunció Giselle Castelnuovo, la funcionaria clave en la organización electoral, a dos meses de las legislativas

20/08/2025 - ESCÁNDALO

Renunció Giselle Castelnuovo, la funcionaria clave en la organización electoral, a dos meses de las legislativas

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.