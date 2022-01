Alberto Fernández: "La historia juzgará quién hizo qué, quién creo el problema y quién lo resolvió"

en comparación con otros anteriores que firmó la Argentina, "no condiciona los derechos de nuestros jubilados -que recuperamos en el año 2020-, no nos obliga a una reforma laboral, promueve nuestra inversión en obras públicas, no nos impone llegar a un déficit cero, no impacta en los servicios públicos, no reniega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en Ciencia y Tecnología"

es un acuerdo "basado en la confianza del mundo en nuestras capacidades" y analizó que tenemos que crecer para poder pagar, "de otro modo no era posible, de otro modo tampoco será posible"

El Jefe de Estado,planteó y manifestó que, a través de un video grabado de cinco minutos en los jardines de la Quinta Presidencial de Olivos.En este sentido sostuvo que el acuerdo. A la vez subrayó que "no contempla restricciones que posterguen nuestro desarrollo, no restringe, no limita, además vamos a poder acceder a nuevos financiamientos".y añadió que "prevé sostener la recuperación económica ya iniciada y que no habrá caída del gasto real y si un aumento en la inversión de la obra pública del gobierno nacional"., comentó.El Mandatario expresó que. "Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente ni futuro y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través de nuestro crecimiento", aseguró, al tiempo que indicó que, señaló y añadió que tiene "confianza en Argentina y en las líneas generales de este acuerdo" que elevara al Congreso de la Nación para su consideración, "necesitamos que lo apoyen y apelo así al compromiso nacional de todos y de todas". El Presidente invitó "a mirar hacia adelante sin olvidar el pasado" y resaltó que había "un problema gravísimo, urgente, y ahora tenemos una solución posible y razonable, es tiempo de unirnos en las soluciones y no dividirnos en los problemas".Para cerrar Alberto aseveró, "tengo fe y confío en la Argentina, confío en los argentinos y las argentinas, se que somos capaces de levantarnos y salir adelante" y levantó "el dinamismo de nuestras empresas, la fortaleza de nuestra industria, el compromiso de quienes trabajan, la valía nuestras científicas y nuestros científicos, el talento de nuestro emprendedores, la enorme capacidad de nuestras pymes y los sueños de nuestros jóvenes"., concluyó