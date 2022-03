El Gobierno nacional convocó al Consejo del Salario para marzo

Actualmente, el valor que fue determinado en septiembre del año pasado se ubica en los $33 mil y, de acuerdo a las previsiones, se intentará alcanzar los $45 mil.

está previsto para la reunión la determinación de los montos mínimo y máximo de la prestación por desempleo.

El Gobierno nacional convocó este miércoles a empresarios y titulares de sindicatos para discutir el 16 de marzo a las 15 el nuevo piso del Salario Mínimo, Vital y Móvil.Hugo Yasky, titular de la CTA de los Trabajadores, adelantó hace dos semanas que rechazará un aumento del 40% y que su postura será pedir "mecanismos para no correr desde atrás" contra la inflación.En declaraciones consignadas por el medio Mundo Gremial, el sindicalista sostuvo:"No se puede hablar de 40% en términos anuales cuando no sabemos de cuánto será la inflación. Queremos mecanismos para no correr desde atrás", sumó.Por otra parte,