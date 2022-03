El gobierno no descarta subir retenciones a los derivados de la soja para paliar la inflación

La portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, adelantó que el gobierno nacional no descarta subir las retenciones a las exportaciones de la soja y sus derivados. Además adelantó que buscarán acordar el precio del aceite y de la harina con las productoras de alimentos. "Estamos esperando estos días, porque hay una conversación con las aceiteras y otras industrias para garantizar el precio de la harina y el aceite. Si esto no sucede, existe la posibilidad de manejar alguna modificación de alícuota de los productos derivados de la soja", sostuvo la funcionaria.En su habitual conferencia de prensa de los jueves, la portavoz indicó que dará a conocer "en los próximos días" una "serie de medidas" contra la inflación. Cerruti dijo que se está librando una "guerra" contra la suba de precios que, aseguró, ya era alta en 2019 y se agravó como consecuencia de la pandemia de coronavirus, y la guerra entre Rusia y Ucrania. "Estamos trabajando en una serie de medidas que se suman a las que estamos llevando adelante", manifestó Cerruti. Luego adelantó que las medidas precisas las dará a conocer el gobierno nacional el viernes después de que el Senado apruebe el acuerdo con el FMI.CONFIANZA EN LA VOTACIÓNCerruti agradeció en nombre del Gobierno nacional a los legisladores que en el Congreso "permitieron que se pudiera avanzar" con la aprobación del acuerdo con el FMI y expresó la expectativa del Poder Ejecutivo en que hoy el Senado convierta en ley la iniciativa que autoriza a cerrar el entendimiento para el refinanciamiento de la deuda de más de 44.000 millones de dólares contraída por la administración de Mauricio Macri. "Hoy se debate en el Senado el acuerdo con el FMI. Es una instancia muy importante y hay que recordar que es la primera vez que estos debates históricos se dan en el Congreso por una deuda que compromete a varias generaciones, por una ley propuesta por nuestro gobierno", dijo Cerruti.En ese marco, la portavoz indicó que el Gobierno "agradece el esfuerzo de los legisladores de las diferentes fuerzas políticas que tanto en Diputados como en el Senado permitieron que se pudiera avanzar con este acuerdo" y añadió: "Esperamos que lo mismo que ocurrió en Diputados ocurra hoy en el Senado".En tanto, Cerruti aseveró que desde la Casa Rosada se espera que la sesión del Senado -convocada para las 14- "se pueda desarrollar de la mejor manera posible, y no haya incidentes", a diferencia de la semana pasada, cuando la iniciativa se debatió en la Cámara de Diputados y hubo destrozos e incluso fue atacado a pedradas el despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el Palacio Legislativo. "Esperamos que se proteja el derecho a protestar y se proteja el edificio del Congreso y a los que trabajen en él, y que tengamos una sesión que demuestre que somos capaces de llegar a acuerdos y entendimientos", aseveró Cerruti.