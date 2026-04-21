Insólito: el gobierno quiere dejar de discutir Adorni y el Caso Libra y manda Ficha limpia al Congreso

El Congreso retoma esta semana su actividad con sesiones en Diputados y el Senado, tras un marzo de bajo ritmo legislativo luego de la apertura de sesiones ordinarias encabezada por Javier Milei. En ese marco, el oficialismo impulsa una batería de temas que le permitan salir del foco de la crisis política que envuelve al jefe de Gabinete.

La Cámara de Diputados inicia el movimiento con una reunión informativa del plenario de comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, donde expondrán gobernadores y representantes vinculados al desarrollo minero. La discusión por la Ley de Glaciares aparece como uno de los ejes centrales de esta etapa.En paralelo, el Ejecutivo intenta instalar el debate por Ficha Limpia como bandera institucional, mientras continúan las repercusiones por el caso Libra y las investigaciones judiciales que salpican a Adorni. La jugada oficial busca desplazar el eje de la discusión pública hacia iniciativas legislativas con impacto político.El regreso a la actividad parlamentaria también se da luego de un verano cargado de sesiones extraordinarias, en las que se aprobaron leyes clave como el Presupuesto y la reforma laboral. Sin embargo, el escenario actual muestra a un Gobierno condicionado por los escándalos, que apuesta a la dinámica del Congreso para recuperar aire político.