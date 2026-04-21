Axel Kicillof se mostró junto a intendentes en Luján y reivindicó el legado de Francisco frente al clima de odio y ajuste

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este martes en Luján de una jornada de homenaje al Papa Francisco, al cumplirse el primer aniversario de su fallecimiento. Allí descubrió un mosaico en el Centro Cultural “Ana de Matos” y formó parte de la misa federal realizada en la Basílica Nuestra Señora de Luján.

Durante el acto, Kicillof marcó el tono político del homenaje: “A un año del fallecimiento de Francisco, no alcanza con recordarlo en un homenaje, es necesario también contribuir con su obra poniendo en práctica sus ideales”. Y remarcó: “En tiempos en los que hay fuerzas mundiales que la consideran como una aberración, nosotros recordamos su enseñanza más profunda: no hay libertad sin justicia social”.El mandatario bonaerense también contrapuso el mensaje del Papa con el clima político actual. “En Francisco está la cultura del encuentro, que hoy se contrapone directamente con la cultura de la cancelación que vemos expresada en agresiones, odio, insultos y en la persecución al que no piensa igual”, sostuvo, en una crítica implícita al discurso dominante a nivel nacional.Finalmente, Kicillof apeló a una experiencia personal para reforzar su mensaje. “Cuando me tocó visitarlo en el Vaticano, fui testigo de su inmensa humanidad: para recordarlo de verdad, tenemos que preguntarnos todos los días qué más podemos hacer para contribuir a la paz”, concluyó, en una jornada que combinó homenaje religioso y definición política.