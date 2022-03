"Muchos se empeñan en dividirnos": Alberto Fernández repudió los carteles con insultos a Cristina Kirchner

Cómo dije ayer, muchos se empeñan en dividirnos y recurren a las mayores bajezas. Lamento el daño que causan a personas de bien. Sepan que viéndolos actuar, solo me comprometen más con la unidad del Frente de Todos https://t.co/CUVnvHk4AC — Alberto Fernández (@alferdez) March 28, 2022

El presidente @alferdez y el gobierno nacional repudian terminantemente la utilización de una imagen de la vicepresidenta @CFKArgentina en carteles de vía pública con insultos y acusaciones. El presidente instruyó que se investigue inmediatamente para encontrar a los autores. — Gabriela Cerruti (@gabicerru) March 28, 2022

El presidente Alberto Fernández repudió los carteles que aparecieron esta mañana en la vía pública con insultos y acusaciones contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner., publicó en su cuenta de Twitter.Previamente, la Portavoz de Gobierno Gabriela Cerruti afirmó en sus redes sociales que "el presidente @alferdez y el gobierno nacional repudian terminantemente la utilización de una imagen de la vicepresidenta @CFKArgentina en carteles de vía pública con insultos y acusaciones"., añadió la funcionaria."Podemos tener diferencias, pero es un tema que nosotros sabremos resolver: estoy seguro de que nadie quiere romper nada. Hay una clara vocación de que esto no se rompa. Veo una tarea insidiosa de quebrarnos, 'que Alberto dijo tal cosa, que Cristina dijo tal cosa', pero mi preocupación es que ahora que me saqué la soga del cuello (del FMI) tenemos que ponernos a caminar", sostuvo en una entrevista que brindó ayer en la TV Pública.Consultado sobre las internas en el Frente de Todos tras el acuerdo con el FMI, explicó que se tratan de "debates" que se imponen desde "los medios" y que en realidad la gente se encuentra "más preocupada" por "cómo se resuelven los problemas de la inflación, el precio de los alquileres y los problemas económicos"."Uno tiene que enfrentar una decisión que no deja conforme a todos", reconoció sobre su función como Presidente.En ese sentido, expresó que "los argentinos" lo votaron "para que decida" y que aunque "a algunos les gusta más, a otros menos" el problema de la deuda ya "está resuelto, está terminado". Además aseguró que "nadie" en el Frente de Todos "quería un default con el Fondo"."Hay que seguir porque la Argentina sigue teniendo problemas, el default lo hemos postergado", argumentó, y dijo que su deseo es llegar al 2023 con "una Argentina que pueda proyectar un futuro".Además, el jefe de Estado señaló que "comparte totalmente la idea" que la vicepresidenta Cristina Kirchner había pronunciado en la campaña de 2019 cuando "hablaba de un nuevo contrato social" y que es necesario "saber convivir con las distintas miradas" que existen dentro del FdT.En esa misma línea, resaltó que "la unidad" del espacio político que encabeza "es una condición necesaria" para que se le pueda "hacer frente a la derecha".