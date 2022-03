Siguen los ataques a Cristina Kirchner: vandalizaron una estatua suya en Río Gallegos

El sentido de la plaza de la Democracia es homenajear y reafirmar que es posible el respeto y la pluralidad de opiniones e ideologías. La comunidad santacruceña avanza en la construcción de un país mejor cumpliendo las normas de convivencia y respeto mutuo. — Gobierno de Santa Cruz (@_SantaCruzAr) March 30, 2022

En otro hecho de violencia contra la figura de la vicepresidenta Cristina Kirchner, una estatua de ella que había sido emplazada en la ciudad santacruceña de Río Gallegos, junto a la de otros expresidentes, fue destruida y derribada esta madrugada. Por el hecho fue detenido un hombre, identificado por varios vecinos como el autor del hecho., y con tal grado de violencia que quedó arrancada del pedestal y tirada sobre el piso de la plaza, con algunos trozos y partes desperdigadas en los alrededores.Se trata del segundo ataque que durante la última semana sufrió la figura de la ex presidenta. El anterior fueron los afiches pegados en la Ciudad de Buenos Aires que acusan a CFK de ser “culpable de 35 mil muertes” y de tener vínculos con el gobierno ruso.El hecho fue repudiado por el presidente Alberto Fernández y varias figuras del arco político, mientras que las fuerzas de seguridad aún investigan quién o quiénes pudieron ser los responsables.A esta campaña difamatoria se le suma también el ataque que sufrió su despacho de la Presidencia del Senado, en el Congreso, durante el debate por el acuerdo entre el Gobierno y el FMI. Ese día, un grupo de persona marcó con pintura la oficina de CFK y arrojó piedras contra las ventanas.El hombre fue alojado en la Comisaría Primera por orden del Juzgado de Instrucción Nº 1 de Río Gallegos, que dispuso la pesquisa de las cámaras de seguridad instaladas en la plaza y en las viviendas de alrededor.El gobierno de Santa Cruz expresó "su más enérgico repudio a los hechos vandálicos y delictivos ocurridos anoche sobre la estatua de la ex presidenta". A través de un mensaje publicado en Twitter, el Ejecutivo provincial sostuvo que “el sentido de la Plaza de la Democracia es homenajear y reafirmar que es posible el respeto y la pluralidad de opiniones e ideologías".Por su parte, la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, se sumó al repudio por ese ataque cuando llegaba al Centro Cultural Kirchner para participar de una reunión del Consejo Federal de Seguridad Interior.señaló la mandataria en declaraciones a la prensa. En tanto, el director de Proyectos de la municipalidad local, Silvio Escobar, presentó una denuncia formal y sostuvo que, si bien aún no se estableció un vínculo entre el acusado y una organización política, el hecho vandálico “esto tiene una connotación política”. “Fue la de Cristina la primera figura que fueron a atacar. Pero no se atacó a una figura ni a una gestión, se atacó al sistema democrático”, definió el funcionario durante una entrevista radial.