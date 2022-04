Kicillof y el pedido al FMI: "En la provincia de Buenos aires no puede haber ajuste, lo tienen que entender"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, sostuvo este martes que en la provincia de Buenos Aires "no puede haber más ajuste" porque "en el conurbano y en el interior de la provincia no da más la situación social"., planteó en diálogo con C5N.Y agregó: “Escuché adecir que puede haber una gran crisis alimentaria y llamar a los gobiernos a tomar medidas para evitar que eso genere los problemas sociales que obviamente trae. Así que está muy bien que el Gobierno tome medidas. Nosotros desde la provincia de Buenos Aires vamos a apoyar todo lo que podamos y todo lo que falte lo vamos a pedir porque acá en el Conurbano y también en el interior no da más la situación social”.En esa línea, el mandatario bonaerense reconoció que hubo una “recuperación muy fuerte con respecto a la pandemia” pero señaló que eso no implicó que los precios dejen de subir., advirtióAdemás, recordó cuando fue ministro de Economía y le “tocó pelear contra los precios. "Hay muchos factores que confluyen. Hoy también hay una guerra. La zona de conflicto es productora de alimentos y gran proveedora de energía y de gas. Hay una presión muy alta”, señaló.Consultado sobre las internas dentro de la coalición de gobierno, Kicillof sostuvo que dentro del Frente de Todos "hay miradas que tienen matices distintos y esa es la riqueza de un frente, si no seriamos una sola organización política. El frente contiene diversidad y esa diversidad se expresa, tampoco hay que tenerle miedo a eso"., concluyó.