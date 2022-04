Vuelven los próceres a los billetes: quiénes regresan y cuándo estarán en circulación

El gerente de Recursos Humanos de la Casa de la Moneda, Exequiel Villagra, aseguró que en los próximos meses saldrá en circulación una nueva tanda y familia de billetes, con la vuelta de próceres argentinos.El regreso de los próceres fue confirmado previamente por el presidente Alberto Fernández, en agosto de 2021. El anuncio lo hizo al participar del acto por el 171° aniversario de la muerte de José de San Martín, oportunidad en la que dijo: "San Martín muy pronto va a estar en nuestros billetes. Lo van a acompañar en otros billetes Belgrano, Juana Azurduy y hombres y mujeres que dieron todo para que la Argentina viva".Entre septiembre y octubre, estarán en el bolsillo de la gente la figura de Martín Miguel de Güemes y la de José de San Martín.Asimismo, se tendrán en cuenta a las personas con discapacidad, ya que se comenzarán a producir teniendo en cuenta a los no videntes, según indicó el subsecretario de Asociativismo y Economía Social de Chubut.Respecto a la emisión de uno con mayor valor que el de $1.000, indicó: "Nosotros no decidimos, eso es decisión del Banco Central, del presidente de la Nación y de la vicepresidenta"."En la pandemia hemos tenido que importar billetes desde España y Brasil, y nosotros no paramos un día de producir, estamos las 24 horas. Incorporamos nueva tecnología, estamos instalando nuevas máquinas para evitar la falsificación", señaló Exequiel en cuanto a la importación actual.El mismo fue convocado para trabajar en la Casa de la Moneda por Rodolfo Gabrielli, quien hoy se desempeña como presidente y con quien trabajaron juntos en el Ministerio del Interior en 2001 durante el gobierno de Eduardo Duhalde.