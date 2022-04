Macri en EEUU: No descartó ser candidato e insistió en que "el populismo es muy peligroso"

"la segunda mitad del cambio ya está sucediendo" y lanzó que "mucha gente dudó atraída por el asado gratis y ahora aumentamos la pobreza". "No hay forma de cambiarlo si estanos comprometidos con nuestro esfuerzo personal, no se puede reconstruir un estado si no es de esa manera"

"somos un equipo" y destacó, "es muy importante que estemos sólidos y tengamos claro por qué vamos a volver, Argentina necesita pasar por un cambio muy profundo"

El exmandatario,, comentó.Frente a alumnos e invitados planteó -en reiteradas oportunidades- que "el populismo es muy peligroso" y expresó, "tenemos que pelear, logramos estar entre los mejores países del mundo hace 100 años y vamos a lograrlo de nuevo, estoy seguro de eso, no podemos aceptar que nuestro destino sea irnos del país".A su vez indicó que, señaló.Macri también se tomó unos minutos para dialogar con Infobae eConsultado sobre las diferencias internas entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta respondió,En un tono de campaña Macri aseguró que "acá (en Estados Unidos) hay gente que sigue creyendo en Argentina, a pesar del presente tan complicado que tenemos" y subrayó "saben que se puede volver al rumbo que tuvimos entre 2015 y 2019 y están esperando". "Más que nunca saben que las cosas van a cambiar", aseguró.Por otro lado se refirió al plano internacional e insistió en que "la postura del país con respecto a Rusia es débil, siempre débil, lo mismo que el giro que damos otra vez con Venezuela" y acotó que "es un tema del Gobierno, los descalifica a ellos, no a los argentinos"., sostuvo.En la actividad del Georgetown Americas Institute, Macri estuvo acompañado por los exfuncionarios de su gobierno, Gabriel Sánchez Zinny -ex ministro de Educación bonaerense-, Fluvio Pompeo, -exsecretario de Relaciones Internacionales- y Julieta Herrero, exdirectora general de Discurso de Cambiemos.