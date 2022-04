Morales rechazó el ingreso de Milei a JXC y lo llamó "pituco que no conoce la realidad del país"

#JxC | 💬 "Es un pituco que no conoce la realidad del país"



En el marco de definiciones dentro del espacio opositor, el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales, rechazó el ingreso de Javier Milei a Juntos por el Cambio y lo llamó "pituco que no conoce la realidad del país"."Es una persona antidemocrática que quiere eliminar la educación pública, que quiere eliminar la salud pública, yo le diría que vaya a recorrer un poco el país y que conozca un poco este chico", indicó Morales y agregó:El mandatario jujeño advirtió que no hay margen para ampliar la coalición con la incorporación de la ultraderecha ya que ello debería hacerse con el apoyo unánime de todas las fuerzas que conforman hoy Juntos por el Cambio. Y sentenció:"Algunos quieren un acuerdo con Milei por encima del acuerdo con Juntos por el Cambio", denunció Morales pero advirtió que "no va a pasar eso porque no nos vamos a amontonar para llegar y joder a la gente, miren cómo llegó el Frente de Todos, todos amontonados y hoy están todos peleados. Llegar así para gobernar en 2023... no estoy de acuerdo".Y disparó: "Encima para sumar a un personaje que... bueno, porqué hay salud pública".La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reúne este viernes en el Instituto Hannah Arendt de la Coalición Cívica para comenzar a definir candidaturas y alianzas de cara a las elecciones del próximo año. Uno de los temas más álgidos al interior del macrismo es la posibilidad de sumar a la coalición opositora a la ultraderecha con Milei a la cabeza.Es algo que el ala dura del PRO, referenciada en el ex presidente Mauricio Macri y la titular del partido, Patricia Bullrich, ven con buenos ojos, pero que es sin embargo rechazado por la mayor parte de Juntos por el Cambio.