Los salarios le ganaron a la inflación en marzo, pero los privados registrados siguen relegados

El mayor incremento fue el del sector Público, que aumentó 12,1% mensual (vs. 2,4% en febrero), seguido por el sector Privado no registrado, que aumentó 5,6% mensual (vs. 2,2% en febrero) y luego por el Privado registrado, que aumentó 5,4% mensual (vs. 3,9% en febrero).

el Índice de salarios total creció 55,8% interanual (vs. 52,3% en febrero), por encima de una inflación interanual que dio 55,1%. Por sector, el salario del sector Privado registrado creció 56,4% interanual, el del sector Público 63,8% interanual y el del sector Privado no registrado 41,6% interanual.

El Índice de salarios registró un crecimiento promedio de 7,4% en marzo y le ganó a la inflación por primera vez desde noviembre del año pasado, según datos oficiales del INDEC.En el tercer mes del año, los precios se dispararon 6,7%, su mayor marca mensual en 20 años, pero al mismo tiempo aumentaron fuerte los sueldos del sector público y hubo varios incrementos por paritarias en el sector privado.En cuanto a lasse destacaron las subas en los sindicatos de Gastronómicos (16,2%), Transporte (14,7%), Químicos (13,5%), Alimentación (12%), Comercio (10%), Seguridad (9,2%), Construcción (8,2%), Textiles (7,4%), Sanidad (6,7%), Madera (6%), Calzado (5,1%), Carne (5%), Metalúrgicos (5%) y Encargados de Edificio (2,3%).Pese al repunte de marzo, en el acumulado de los primeros tres meses de 2022 los salarios subieron 14,9%, detrás del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que superó el 16% en el mismo lapso.De todas maneras,