El festejo de Soledad Acuña y la represión en las puertas de la Legislatura: qué dejó la reforma del Estatuto Docente

la Policía de la Ciudad les lanzó gas pimienta por lo que comenzaron a denunciar la represión del Gobierno porteño.

Reforma del estatuto docente pasa con represión. En la sesión la votación fue 32-27, empate, y un paro total en la Ciudad. Y Larreta habla de consenso pic.twitter.com/hMNx9nAoCC — Leandro (@Leo_Espartaco) May 12, 2022

Incidentes en las puertas de la legislatura porteña tras la aprobación de la reforma al estatuto docente pic.twitter.com/OEmAUHKJgT — Valeria Azerrat (@vazerrat) May 12, 2022

La Legislatura porteña aprobó este jueves la reforma del Estatuto Docente porteño impulsada por Juntos por el Cambio, que propone cambios que ya habían sido rechazados por la oposición y la comunidad educativa de la Ciudad.Luego de la aprobación del proyecto, la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, salió a festejar en su Twitter y escribió: “La transformación educativa que impulsamos para jerarquizar la tarea docente ya es ley en la Ciudad: este jueves la Legislatura porteña aprobó la reforma del Estatuto Docente y así dimos un gran paso en este proyecto para el que trabajamos durante más de cinco años”.“Hoy la Ciudad se transformó en la primera jurisdicción de Argentina en implementar la carrera horizontal. Con un estatuto que acompaña a los docentes durante toda su carrera profesional apoyando la innovación y la capacitación permanente”, dijo sobre la reforma, que encontró resistencia en los gremios docentes que se manifestaron en las puertas de la Legislatura porteña., concluyó la Ministra.La reforma cayó mal a las y los docentes que se manifestaban en las puertas de la Legislatura porteña. Como si fuera poco,El docente y dirigente del Nuevo MAS, Federico Winokur, indicó desde la puerta de la Legislatura:“Acaban de reprimir a los trabajadores están tirando gases y pegando palazos, es una vergüenza porque no representan a nadie. El gobierno de Larreta no escucha a los docentes ni a los terciarios que están movilizados. No a la represión, hacemos responsable al gobierno de la Ciudad”, concluyó.