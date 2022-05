Bullrich chicaneó la "velocidad" de Larreta y negó su militancia en ocho espacios políticos

🗣️ "No estuve en ocho partidos, estuve en dos"



La entrevista de Patricia Bullrich con @doblemerito en la que niega su paso por la Juventud Peronista y Montoneros, entre otros pic.twitter.com/G38e1PMCuG — Política Argentina (@Pol_Arg) May 19, 2022

En medio de la interna de Juntos por el Cambio, la titular del PRO, Patricia Bullrich, apuntó contra el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta al señalar que “le falta velocidad”.En diálogo con el canal de YouTube Doble Mérito, la exministra de Seguridad habló sobre cómo se lleva con Horacio Rodríguez Larreta: “Bien, algunos días, otros mas o menos. Algunos días coincido y otros coindio menos, pero no me llevo mal”.Luego, fue consultada por las elecciones presidenciales de 2023 y cómo ve al jefe de gobierno porteño. La respuesta de Bullrich fue con mucha ironía: “Él no jugó al hockey así que. Además, en el hockey tenes un palo asi que…”.En esa línea, también habló sobre el libertario Javier Milei y la posibilidad de que finalmente se sume a JXC., enfatizó al tiempo que apuntó contra Gerardo Morales, líder de la UCR, quien le cerró de manera definitiva las puertas a Milei dentro de la coalición.Por último, negó su militancia en diversos espacios políticos.Las declaraciones se dan en medio de la interna por ver quién será el candidato presidencial de Juntos por el Cambio para 2023. Mientras Larreta mantiene un perfil bajo y evita las confrontaciones, Bullrich apunta directo al jefe de gobierno porteño.