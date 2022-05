Generación Zoe: dictaron prisión preventiva para Leonardo Cositorto

En el marco de la causa por fraudes, la fiscal Juliana Companys dictó la prisión preventiva para Leonardo Cositorto, el líder de Generación Zoe. La imputación es por 176 hechos de estafa en la localidad cordobesa de Villa María, donde se lo apunta como jefe de una asociación ilícita. En declaraciones a C5N, el Dr. Miguel Ángel Pierri, abogado defensor del imputado, adelantó que van a apelar la decisión de la Justicia.En dicha localidad de Córdoba, la empresa Zoe montó su mayor oficina justamente en el interior del país, donde trabajaban más de 20 empleados dedicados a captar y procesar dinero, así como el proyecto de montar su propio club de fútbol, Zoe Athletic Club. La medida de prisión preventiva emitida por la fiscal Juliana Companys también incluye a Maximiliano Batista, el “número dos” de Zoe; a Claudio Álvarez, jefe de Zoe en Córdoba y uno de los mayores reclutadores de damnificados a nivel nacional; Silvia Fermani, (madre de Álvarez y coach ontológica y reclutadora); y Agustín Pereno, un joven que se autodenominaba “trader en criptomonedas” y que operaba en la oficina de Zoe en Villa María.El contador Norman Próspero, otro de los imputados, recibió la prisión preventiva aunque solo fue acusado de ser parte de la asociación ilícita, no de los hechos de estafa. Además hay otros seis acusados con vinculaciones a la oficina de Zoe en la provincia de Córdoba, que aún siguen en libertad y dos prófugos por los cuales hay pedido de captura: se trata del exjuez Héctor Yrimia (una pieza clave) y Miguel Ángel Echegaray (mano derecha de Cositorto, coach ontológico y el encargado de llevar su dinero). Se estima que en las cuentas, este último tendría más de 180 millones de pesos y 65 mil dólares.La decisión de Companys es un traspié para la estrategia del abogado Miguel Ángel Pierri, quien defiende tanto a Leonardo Cositorto como a Maximiliano Batista, ya que buscaba que la imputación sea en el marco de la justicia Federal porteña, donde el juez Ariel Lijo encabeza una causa para intentar dilucidar un posible lavado de dinero. Eso desviaría la atención de las denuncias por estafas, las cuales parecen no cesar.En su declaración, Cositorto intentó desligarse de las denuncias por estafa en Villa María. En la indagatoria del mes pasado, aseguró que no había firmado papeles, entre otras acciones que se le imputaban. La importancia de las denuncias en la localidad cordobesa radica en la “calidad” del nivel de estafas: por ejemplo a los participantes del sistema les ofrecieron el “pin emperador”, donde se prometía (a quien lo comprara) que accedería a un “diez por ciento de las ganancias globales de Zoe”. Es decir, si otras nueve personas lo compraban, esas diez personas se quedarían con todas las ganancias del grupo.