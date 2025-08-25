La Cámara de Diputados inicia debate por una comisión investigadora del fentanilo tras casi 100 muertes

La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Silvia Lospennato (PRO), recibirá a las 14 a los autores de los cuatro proyectos presentados: Silvia Guidice (PRO), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) y Jorge Araujo (UP). El objetivo es unificar criterios antes de definir la conformación del cuerpo especial.

Por su parte, Juliano impulsa un trabajo específico sobre los expedientes iniciados por la ANMAT contra los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., principales responsables de la adulteración. Guidice, en cambio, plantea un esquema similar al caso Libra, con representación proporcional de los bloques en Diputados.Más allá de las diferencias en torno a la integración y la elección de autoridades, los cuatro proyectos coinciden en que la comisión debería funcionar al menos durante 90 días, aunque la propuesta de Tolosa Paz habilita su extensión hasta un año. El desafío inmediato será acordar un mecanismo que garantice transparencia y peso político en una investigación que ya genera fuerte conmoción social y reclama respuestas institucionales de fondo.