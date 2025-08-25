25.08.2025 / DIPUTADOS

La Cámara de Diputados inicia debate por una comisión investigadora del fentanilo tras casi 100 muertes

La Cámara de Diputados abrirá este martes el debate en comisión para avanzar en la creación de una comisión investigadora sobre las fallas en los controles que derivaron en la producción y distribución de fentanilo contaminado, una tragedia que ya dejó cerca de un centenar de víctimas fatales.




La comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, presidida por Silvia Lospennato (PRO), recibirá a las 14 a los autores de los cuatro proyectos presentados: Silvia Guidice (PRO), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Victoria Tolosa Paz (Unión por la Patria) y Jorge Araujo (UP). El objetivo es unificar criterios antes de definir la conformación del cuerpo especial.

El proyecto de mayor peso político es el de Tolosa Paz, que propone una comisión bicameral, integrada por 16 legisladores de ambas Cámaras, con facultades para solicitar documentación pública o privada bajo intimación obligatoria e incluso requerir allanamientos y medidas periciales a través de la Justicia. La iniciativa cuenta con el respaldo del bloque de UxP y también de dirigentes de Encuentro Federal como Nicolás Massot, Esteban Paulón y Oscar Agost Carreño.

Por su parte, Juliano impulsa un trabajo específico sobre los expedientes iniciados por la ANMAT contra los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., principales responsables de la adulteración. Guidice, en cambio, plantea un esquema similar al caso Libra, con representación proporcional de los bloques en Diputados.

Más allá de las diferencias en torno a la integración y la elección de autoridades, los cuatro proyectos coinciden en que la comisión debería funcionar al menos durante 90 días, aunque la propuesta de Tolosa Paz habilita su extensión hasta un año. El desafío inmediato será acordar un mecanismo que garantice transparencia y peso político en una investigación que ya genera fuerte conmoción social y reclama respuestas institucionales de fondo.

