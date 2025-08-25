25.08.2025 / DISCAPACIDAD

El estado de la ANDIS: trabajadores con discapacidad denuncian sobrecarga, cierres y abandono

Desde diciembre de 2023, cuando asumió Javier Milei, ANDIS atraviesa un recorte presupuestario que golpea directamente al colectivo. “La reducción de personal dio como resultado una mala división de tareas porque cada uno de los empleados que quedamos tenemos mucha más carga laboral”, advirtieron trabajadores, que calculan al menos 500 puestos menos en distintas áreas.




En medio del escándalo de corrupción que envuelve a la Agencia Nacional de Discapacidad, empleados con discapacidad denuncian recortes, cierre de centros de atención y una sobrecarga de tareas que deja en evidencia el vaciamiento del organismo.

Según detalló Andis, los empleados explicaron que, ante los despidos, los sectores de Comunicación, Call Center y Atención Ciudadana fueron unificados de manera improvisada, quedando como única vía para responder reclamos vinculados a pensiones, certificados de discapacidad y afiliaciones al programa Incluir Salud. A esto se suma el cierre de los centros de referencia en el interior, lo que deja sin atención presencial a miles de personas que no tienen acceso a internet y que antes podían resolver sus trámites de manera cercana y personalizada.

Las denuncias también señalan un retroceso en derechos laborales para los propios trabajadores con discapacidad. “Nos invisibilizan, nos quitaron medios de transporte y en muchos casos sólo nos ofrecen trabajar desde casa, lo que nos aísla y nos priva del contacto con compañeros”, relataron. Otros testimonios remarcan que la gestión evita hacerse cargo de la asistencia personal que algunos empleados necesitan para realizar tareas básicas, dejando los costos en manos de cada trabajador.

“El Estado nos considera un gasto. Para que haya buenas políticas públicas hay que invertir, pero los políticos deciden robar la plata”, sentenciaron los empleados de ANDIS, en un reclamo que expone la crudeza del ajuste y la indiferencia hacia uno de los sectores más vulnerados de la sociedad.

Lo más leído

1

Homo Argentum de Francella recibió subsidios estatales: se los dio el ex marido de Pampita

2

Un audio de Spagnuolo compromete a Sturzenegger y desnuda el sistema de coimas libertarias

3

Milei bloqueó en WhatsApp a Spagnuolo, se complica Karina y apuntan contra Villarruel en el escándalo de los audios

4

El oficialismo blindó en Diputados el veto al aumento de las jubilaciones

5

Escándalo por el presupuesto: Karina Milei multiplicó por 24 los fondos en comunicación oficial

Más notas de este tema

Orgullo: Cristina recibió al titular del gremio docente mundial y cuestionó la catástrofe social de Milei

25/08/2025 - EDUCACIÓN

Orgullo: Cristina recibió al titular del gremio docente mundial y cuestionó la catástrofe social de Milei

La Cámara de Diputados inicia debate por una comisión investigadora del fentanilo tras casi 100 muertes

25/08/2025 - DIPUTADOS

La Cámara de Diputados inicia debate por una comisión investigadora del fentanilo tras casi 100 muertes

Milei: "No me importa el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones"

25/08/2025 - POLÉMICA

Milei: "No me importa el daño que puedan hacerme de acá a las elecciones"

2015 © Política Argentina todos los derechos reservados.