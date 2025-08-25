Orgullo: Cristina recibió al titular del gremio docente mundial y cuestionó la catástrofe social de Milei

El encuentro tuvo lugar en las oficinas de Cristina Fernández de Kirchner en la calle San José, donde la exmandataria atraviesa su prisión domiciliaria. Según trascendió, la charla giró en torno a los desafíos de la educación como herramienta para la movilidad social ascendente y la preocupación por el rumbo de las políticas educativas del actual Gobierno.

Edwards encabeza la Internacional de la Educación, organización que nuclea a 32 millones de docentes de 173 países, y su visita fue interpretada como un gesto de respaldo a la lucha de los sindicatos argentinos frente al ajuste. “La educación pública debe ser motor de igualdad y no víctima de recortes”, coincidieron en el encuentro.La expresidenta remarcó que la crisis económica y social afecta de manera directa a la docencia, a los estudiantes y a sus familias, y volvió a insistir en la necesidad de recuperar un proyecto de país con inclusión, derechos y oportunidades para todos.