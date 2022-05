Casaretto: "Que se distribuyan ingresos y paguen los que más tienen son puntos que nos unen"

El secretario de la comisión de Presupuesto y hacienda de la Cámara Baja, Marcelo Casaretto se refirió a la iniciativa para penalizar la fuga que logró media sanción en el Senado, "participé de la sesión como espectador, claro que uno comparte esos proyectos" y aunque aclaró que no habló con todos los sectores del oficialismo, expresó que prevé que se votará en unidad, "creo que siempre que hablamos de que se distribuyan ingresos y paguen los que más capacidad contributiva tengan son puntos que nos unen".También hizo alusión acerca de las declaraciones sobre las retenciones y las diferentes formas de aplicarlas a partir de "cupo o impuestos que pagan los productos para desacoplar los precios internacionales" y advirtió que "profundizar mucho este tema significaría discutir y discutir sin llegar a ningún lado". "No hay ningún proyecto ni se va a tratar en el Congreso", en diálogo con Futurock.En ese sentido destacó que "cuando uno se encuentra con circunstancias como esta de aumento de los precios internacionales se tiene que analizar todas las iniciativas" pero indicó, "nunca me enamoro de ninguna medida, hay que analizar todas y ver las que se pueden utilizar". Remarcó que con las trabas de la oposición a los diferentes proyectos del oficialismo no será posible, "hay que buscar nuevas herramientas".Casaretto buscó desligar a Guzmán del foco de atención "cuando nos presentamos en 2019 nadie nos preguntó quienes van a ser los ministros porque los decide el Presidente" y manifestó que lo que sí se puede es evaluar los resultados a 2 años, "hay una gestión económica positiva del Presidente". "El año pasado crecimos 10% y este año 6%, la economía funciona", analizó y acotó que "lo que no ha bajado es la inflación, es una tarea pendiente de nuestro gobierno".Sobre la interna del Frente de Todos señaló que "puede ser que algunos dirigentes no puedan analizar la realidad porque están en la disputa de poder" sin embargo resaltó, "más allá de que estés todos los días discutiendo va a ser Presidente los 4 años". "Es un puente que está demasiado lejos, tenemos que resolver los problemas que tiene hoy la Argentina", planteó el Diputado entrerriano.Por otro lado, sobre la discusión por la ley de alquileres comentó, "cuando nos preguntan ¿por qué no se ponen de acuerdo? Porque se representan intereses diferentes" y subrayó que hay legisladores que dicen "'yo represento a todos' y eso como diría Carlos Tevez es 'very difficult'". "Queremos llevar el dictamen de mayoría de la modificación de la ley de alquileres al recinto la semana que viene", aseguró.Para cerrar, Casaretto recordó que "todos los Presidentes en Argentina que han tenido chance de presentarse a la reelección se han presentado -salvo Néstor- y el único que no lo consiguió fue Macri" y aseguró que si Alberto consigue que "se consolide la reactivación, controlar la inflación y que mejoren los ingresos de trabajadores y jubilados, seguramente mucha gente va a pedir la continuidad del Presidente". "Si no lo hacemos será sólo una expresión de deseo de aquellos que están más cerca de él o los más amigos", concluyó.