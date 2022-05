Alemania invitó a Alberto a la cumbre del G7 para analizar las consecuencias de la Guerra y la postpandemia

El presidentefue invitado a participar de laque se realizará entre el 26 y el 28 de junio en el castillo de Elmau, en los Alpes bávaros. El anuncio lo realizó el canciller alemán Olaf Scholz, quien recibió a Fernández días atrás en Berlín con la guerra en Ucrania y sus consecuencias económicas para el mundo como temas principales de conversación.El G7 es un foro que reúne a los principales países desarrollados -del que no participan ni China ni Rusia- y tiene por delante un encuentro que concitará la atención mundial, dado la necesidad de tomar decisiones urgentes ante la prolongación del conflicto bélico. El presidente argentino quiere llevar allí también su reclamo para que se actúe a favor de un rápido cese el fuego y se detenga una situación que pone en riesgo la seguridad alimentaria de millones de personas en el mundo.Scholz y Fernández se reunieron en la Cancillería alemana dos semanas atrás en el marco de una gira relámpago del Presidente por la Unión Europea.", sostuvo Fernández en la conferencia de prensa conjunta posterior al encuentro. El socialdemócrata Scholz asumió la jefatura de gobierno alemán en diciembre pasado y Fernández fue el primer mandatario latinoamericano al que recibió. Coincidieron en ese punto. "Las consecuencias están ahí, la subida de los precios de la energía, de los alimentos. Es una guerra que nos afecta a todos", apuntó Scholz.Fernández se presentó en la gira principalmente como presidente de la Celac, transmitiendo la preocupación de países de América Latina y el Caribe que no producen alimentos suficientes para abastecerse, a los que el encarecimiento de precios internacional hace peligrar la subsistencia. Por otro lado, también planteó que Argentina podía ocupar un lugar importante para reemplazar la producción de granos de Ucrania y el abastecimiento de gas de Rusia, siempre y cuando recibiera las inversiones necesarias para su extracción desde Vaca Muerta. Estas propuestas evidentemente interesaron a Scholz, que decidió invitar a Fernández para que el resto de los jefes de Estado de los principales países desarrollados escuchen también su posición.El G7 era conocido como G8 pero en 2014, tras la anexión de Crimea, separaron a Rusia y quedó conformado por Alemania, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, Francia e ItaliaEl canciller alemán hizo el anuncio de la invitación a Argentina en el marco de una gira por África, donde mantiene conversaciones respecto a las consecuencias geopolíticas de la guerra. También fueron invitados a participar India, Indonesia, Senegal y Sudáfrica, con lo que habrá representantes de Europa, Norteamérica, Sudamérica, Asia y África.Antes del G7,en la Cumbre de las Américas. Argentina confirmó su participación del encuentro a realizarse entre el 8 y el 10 de junio en Los Angeles, pero adhirió al reclamo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador para que no se excluya a nadie y también se cursen invitaciones a Cuba, Nicaragua y Venezuela. El Departamento de Estado viene maniobrando para evitar que la cumbre fracase y están todas las posibilidades sobre la mesa. Cafiero viajará este jueves a México para consensuar una posición común con su par mexicano Marcelo Ebrard, quien seguramente será quien represente a su gobierno en la cita de Los Angeles.En el Gobierno hablan de la necesidad de forjar relaciones amplias en un mundo multipolar.Justo antes de viajar a Alemania, el 24 de junio, Fernández participará de manera virtual en el Diálogo de Alto Nivel sobre el Desarrollo Global al que fue invitado por el presidente chino Xi Jinping, quien oficiará como moderador.