Macri afirmó que cerrará Aerolíneas Argentinas si vuelve a la presidencia en 2023

El ex presidente Mauricio Macri habló sobre la interna en Juntos por el Cambio y adelantó que en caso de volver a la presidencia cerrará Aerolíneas Argentinas para evitar financiarla con dinero del Estado.En diálogo con TN, el ex mandatario resaltó ayer que dentro de JxC "es natural que todos los curas quieren ser papa" y apuntó: “Hay que dejar de ponerse ansiosos y discutir ´yo soy más lindo, yo soy más fuerte, yo soy mas rápido´.. La responsabilidad de todos es entender que lo que más vale es el equipo, el conjunto”."No deja de ser importante quién lidera, pero no es lo mas importante. Ninguno se puede perder. El ego es otro de los grandes problemas”, expresó en alusión a sus compañeros de coalición.Y agregó: “No es el fin del mundo si eligen a Juan y Pedro va al gabinete. ´No es yo y que se muera el resto. Me tengo fe, creo que puedo aportar pero si la gente elige a otro yo colaboro´, esa es la actitud. La gente dice qué le pasa a este tipo que está todo el día maquillándose.”.En otro orden, se refirió a qué hará con Aerolíneas Argentinas si vuelve a la presidencia. "No poner un dólar más. Si Aerolíneas no puede mantenerse como una línea aérea común, entonces. Hay otras líneas aéreas que nos van a llevar a donde necesitemos, vamos a conectarnos al mundo sin tener que darle a Biró y sus amigos 700 millones de dólares por año. No va más", afirmó.No es la primera vez que Macri adelanta qué hará con Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, las veces anteriores había planteado la posibilidad de privatizarla y no de cerrarla como dio a entender en el programa de Joaquín Morales Solá.También habló cerca de laque definió como uno de los problemas más graves que tiene la Argentina. "El control de precios fracasó en todos los lugares del mundo", dijo Macri, quien durante su gobierno impuso controles como los Precios Cuidados y que estableció "acuerdos de caballeros" con los empresarios productores de alimentos durante la disparada de la inflación en el año 2018.Consultado por su, se definió como un "perseguido político" y dijo que lo persiguen. Pese a las reuniones que tuvo en la Quinta de Olivos con jueces que fallaron en contra de Cristina Kirchner, negó tener vínculos con la persecución de la ex presidenta. "Jamás me metí en los juicios de la ex presidenta, ni me metí, ni me preocupé, no llamé a ningún juez. Lo que si le dije a todos los jueces es que apliquen la ley", manifestó.Por último, afirmó que la vicepresidentaes víctima de las promesas de Alberto Fernández y sostuvo que el presidente "habla mucho" y se "contradice al decir algo a la mañana y negarlo a la tarde"."Ella es otra víctima más de las promesas de un presidente que no cumple ninguna. Ha recibido un montón de promesas y este señor no le cumple ninguna, entonces ella desespera. Esto es lo que pasa", afirmó el ex jefe de gobierno porteño.