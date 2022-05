Mercados: En sintonía con Chicago, la soja volvió a liderar las subas en Rosario

Al igual que ocurre en el mundo, la soja continúa la subida de precios en las bolsas argentinas.En el cierre de la, la oleaginosa volvió a ser la principal suba en el mercado, con ofrecimientos que alcanzan los US$ 5 por encima de los valores ofertados en la jornada anterior.Según se conoció, con entrega contractual y para las fijaciones de mercadería, se ofrecieron abiertamente US$ 430. Si eso lo llevamos a moneda local, alcanzaron los $51.260 por tonelada.Por su parte,, se ubicó en US$ 260 la tonelada, US$ 5 por encima respecto del martes.Mientras que para las entregas en junio y julio, las mejores ofertas fueron de US$ 270 y US$ 265 respectivamente.Si continuamos los meses que faltan del año 2022, fueron US$ 265 las ofertas para agosto y septiembre, mientras que octubre y diciembre se negoció a US$ 267.Por último, y ya adentrándonos en el próximo añoMientras que el trigo con entrega disponible y contractual, tuvo ofertas de US$ 355 la tonelada, con una merma de US$ 5 entre jornadas.