Katopodis sobre el FDT: Alberto, Cristina y los gobernadores estamos en la misma baldosa de cara a 2023

En el marco del acto que compartirán Alberto Fernández y Cristina Kirchner por los 100 años de YPF, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, señaló que "siempre es importante dar señales de unidad" y sostuvo que en el Frente de Todos están "en la misma baldosa" de cara a las elecciones 2023.El funcionario reconoció las diferencias dentro de la coalición pero le bajó el tono a la interna: "Estas tensiones son las tensiones de una fuerza que gobierna., de un frente que tiene claro en qué se tiene que enfocar. El peronismo no lo unen las formas, lo une la convicción, el modelo de país".“Trabajamos en muchísimos temas con Wado de Pedro, con el cuervo Andrés Larroque, con Máximo Kirchner, por supuesto que al momento de pensar cómo se recupera la Argentina. De cara a 2023 no se va a discutir cuatro o cinco modelos, va a haber dos modelos, uno gobernó a Argentina hace muy poquito y lo hizo generando mucha pobreza y desocupación. A nosotros nos toca arremangarnos y recuperar el salario y poner en marcha la economía”, planteó Katopodis en diálogo con C5N.En esa línea, Katopodis repasó la gestión de Mauricio Macri y en su desempeño económico: “En 2018 cuando ellos fueron a golpear la puerta del Fondo anularon la obra pública, la limpiaron, las saquearon en la primera negociación, algo que ahora no pasó por decisión del Presidente de la Nación. Acá hubo una definición desde el primer día que era no negociar la obra pública. Esa discusión de dos modelos se expresa también en qué pasa con la obra pública y cómo se concibe el rol del Estado”.“Fueron una farsa, una mentira, no son una promesa,. De cara a lo que viene es la discusión de dos modelos. Ellos representan políticas que ni en el mundo se están aplicando, el mundo no va para achicar derechos, como retirar el Estado de la regulación de la economía en un momento tan delicado como éste”, sostuvo el dirigente.Por último, Katopodis opinó sobre la economía actual del país y los principales objetivos: “La prioridad es. En un gobierno peronista que crezca la economía y que se recupere el salario van de la mano, es la tarea en la que trabajamos. Se recuperó el empleo, no hay dudas de que la actividad económica en la Argentina viene movilizándose y recuperándose a buen ritmo, hoy hay trabajo en la Argentina”.El acto por los 100 años de YPF permitirá quevuelvan a estar juntos en un mismo escenario tras 90 días, la última vez fue en la apertura de sesiones del Congreso, el 1° de marzo. En ese entonces ambos ya se mostraban distanciados por diferencias sobre cómo afrontar la política económica. En el acto que se realizará en Tecnópolis desde las 17, se espera que hable primero la vicepresidenta y luego cierre Alberto Fernández.