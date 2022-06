Maslatón denunció que Espert ofreció USD 300.000 de Larreta a Milei para que se baje de las elecciones 2021

El economista Carlos Maslatón denunció que José Luis Espert le ofreció USD 300.000 a Javier Milei por parte de Horario Rodríguez Larreta para que se baje de su candidatura para las elecciones legislativas de 2021."Entre las PASO (elecciones primarias) de 2019 y la primera vuelta, Espert arregló con Larreta. Gonzalo Díaz, que era jefe de la campaña de Espert, reconoció en un zoom que se habían afanado la guita barrani (en negro, no registrada) y que Larreta les dio plata. Después, en 2020, Espert lo llamó a Milei y comenzaron a hacer cinco actos por mes. Pero en febrero de 2021, Espert desapareció. Larreta se empezó a preocupar mucho por Milei.", relató Maslatón -mano derecho de Milei- para el medio uruguayo "la diaria mundo".Consultado por las fuentes de esa información, Maslatón sostuvo que entre ellas se encuentra Milei y sus asesores., detalló.Sin embargo, no especifó el lugar del encuentro en el que"Milei es como si fuera un cristiano del siglo I, un esenio del sur de Jerusalén. Cuando se pelea, se pelea para toda la vida", sostuvo Maslatón.Por último, señaló que Mileo no denunció a Espert porqueY graficó que "yo le puedo pagar algo a un tipo para que haga o deje de hacer una cosa, para que milite o no milite".Carlos Maslatón cobró notoriedad en la década de 1980 como cofundador de UPAU, el brazo universitario de la Unión de Centro Democrática (UCD), un partido que congregaba a la derecha liberal-conservadora tradicional y logró un peso considerable en la capital argentina. Más tarde, con la fervorosa adopción de ideas y figuras liberales por parte del peronista Carlos Menem (1989-1999), UPAU y la UCD perdieron mercado y quedaron reducidas a meros sellos.Tras cumplir un mandato como concejal de la ciudad de Buenos Aires, Maslatón se dedicó a las finanzas. En 2002 recibió una indemnización millonaria de Patagon, empresa que había sido vendida al Banco Santander por 750 millones de dólares. A fines del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, un programa de radio y Twitter lo devolvieron al expolítico a la esfera pública.