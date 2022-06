Fuerte desmentida a Kulfas de la empresa que mencionó en el off que lo expulsó del cargo

La empresa Laminados industriales desmintió al ex ministro Matías Kulfas al negar la producción de chapa de la calidad necesaria para obras como el gasoducto Néstor Kirchner.“La empresa se encuentra en proceso de ampliación de su gama de productos, desarrollando pruebas para la producción de chapas gruesas con calidad API, que es la calidad estandarizada para usar en gasoductos y oleoductos (API/American Petroleum Institute). Actualmente, no produce chapa con calidad API apta para gasoductos, ni tampoco apta para caños de 36 pulgadas de diámetro”, aseguró la empresa a través de un comunicado luego de que el ex funcionario asegurara que Laminados podría fabricar las chapas de los caños para la obra en lugar de que Techint las importe desde una de sus subsidiarias en Brasil.Aunque la compañía sí reconoce que este proyecto lo está llevando adelante en colaboración de Ternium Argentina, la empresa del Grupo Techint que se encargaría de importar los caños para el gasoducto y a la que apuntó Cristina Kirchner el viernes.Al respecto, la vicepresidenta Cristina Kirchner planteó durante el acto de los 100 de YPF que no pueden "seguirle dando 200 millones de dólares para que se paguen ustedes mismos en la empresa subsidiaria que tienen en Brasil". "Pongan la línea de producción de chapa en Argentina, si han ganado fortunas en la Argentina”, enfatizó el viernes pasado y le dijo a Alberto Fernández que utilice la lapicera con "los que tienen que darle cosas al país".En este marco, el sábado se difundió on off the record en el que el Ministerio de Producción acusó a los funcionarios cristinistas del Enarsa de armar un “pliego de licitación a la medida de Techint”. Ante esto, Fernández de Kirchner apuntó duro contra el Ministerio por realizar una operación periodística en su contra y el presidente Alberto Fernández le pidió la renuncia a Kulfas "Muy injusto y, sobre todo, muy doloroso que este tipo de ataques lo ejecuten funcionarios del propio gobierno del Frente de Todos. Lo peor de todo: sin dar la cara, en off, mintiendo y utilizando periodistas. Con errores y aciertos, siempre hablé y actué de frente. Penoso", escribió ls Vicepresidenta el sábado pasado desde Twitter.