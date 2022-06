Los 3 desafíos de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas ante Biden

Fernández llevará a la cumbre la posición de la Celac, cuya titularidad pro tempore está en su poder. Esa postura incluye una advertencia sobre las consecuencias en el sur del planeta de la guerra en Ucrania así como la necesidad de una Latinoamérica unida y sin exclusiones.

El presidente Alberto Fernández viaja esta noche hacia la ciudad estadounidense de Los Ángeles para participar de la IX Cumbre de las Américas y lleva un mensaje como titular pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).El jefe de Estado y su comitiva partirán a las 23 desde el aeropuerto Internacional de Ezeiza para asistir a la Cumbre de Líderes, encabezada por el presidente estadounidense Joe Biden, que se desarrollará entre el jueves y viernes de esta semana.Este último punto hace referencia a la decisión del país anfitrión de no invitar a esta Cumbre a Venezuela, Nicaragua y Cuba por denunciar violaciones a los derechos humanos en esos países.En ese sentido, deberá hacerEl encuentro se confirmó tras el diálogo telefónico que ambos mantuvieron hace menos de una semana durante 25 minutos, en los que dialogaron sobre la problemática de la inseguridad alimentaria, la transición energética, las nuevas cadenas regionales de valor y el cambio tecnológico con inclusión social, en un contexto donde sobresale la importancia de consolidar pasos concretos para garantizar la paz global.En cuanto a la Cumbre de las Amércias, el mandatario había confirmado su presencia el miércoles último -luego de alguna demora en la decisión debido a aquellas exclusiones- a través de una carta que le envió a los organizadores de la cumbre.En ese contexto,Washington ya anunció que no invitará a esa cita multilateral a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, lo que empujó al López Obrador y a otros mandatarios a rechazar la participación en ese cónclave.A su vez,El debate del caso argentino es clave, ya que el directorio es quién debe aprobar elpara que se pague el segundo vencimiento pactado con el organismo, por la renegociación de un nuevo crédito para repagar el fallido stand by de 2018 firmado por Mauricio Macri. Según los cálculos que se hacen en el Gobierno nacional, el país mantiene firme un apoyo del 70% de los votos en el directorio, pero falta resolver el voto clave de los Estados Unidos, que representa el máximo porcentaje de aprobación con un 17% de los votos.