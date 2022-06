Alivio fiscal para monotributistas y autónomos: el proyecto obtuvo dictamen de mayoría y se tratará en el Congreso

Juntos por el Cambio firmó un dictamen de minoría

se necesita la aprobación en ambas cámaras antes del 1 de julio

La propuesta para monotributistas permite adelantar al 1 de julio el ajuste para los montos máximos de facturación, ya que se adelanta la aplicación del índice del 29,12%. De esta manera, no incluirá aumento en las cuotas mensuales a pagar, sino que sólo se busca una actualización de los topes máximos de facturación para que los monotributistas no tengan que saltar hacia una escala mayor, o quedar afuera del Régimen Simplificado, si su facturación creció en términos nominales por efecto de la alta inflación.

Respecto a los Autónomos que están alcanzados por el Impuestos a las Ganancias, alrededor de 140 mil contribuyentes, la solución que evalúa el proyecto se centra en incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia.

Tras el tratamiento en comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, el proyecto de ley de Alivio Fiscal para Pequeños Contribuyentes y Autónomos consiguió dictamen de mayoría, por lo que la iniciativa quedó lista para ser tratada en el recinto el próximo martes.No obstante,porque está en desacuerdo con que se mantenga una brecha entre los monotributistas y los autónomos en lo que refiere al mínimo no imponible de Ganancias.El proyecto es impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados,, quien por razones de agenda (viajará junto a Alberto Fernández a Estados Unidos para asistir a la Cumbre de las Américas) no iba a poder estar en la sesión del jueves.La postergación de la fecha le permitirá al líder del Frente Renovador estar presente para la votación de un proyecto que tiene su impronta personal, más allá de que es acompañado también por la oposición.La prisa para sancionar este proyecto tiene que ver con que, que es la fecha a la cual se propone el adelantamiento de los ajustes de los topes de facturación para cada una de las categorías de monotributo, situación que estaba prevista para fin de año.La iniciativa, que es acompañada por los diputados Leandro Santoro y Mónica Litza (del FdT), Margarita Stolbizer (JxC) y Alejandro Topo Rodríguez (Identidad Bonaerense), alcanza con mejoras a 4,5 millones de monotributistas y 140 mil trabajadores autónomos de todo el país.“Buscamos generar un alivio en el bolsillo de los pequeños contribuyentes con una medida simple, efectiva y práctica: subir los topes máximos de facturación desde julio sin modificar la cuota que pagan los monotributistas”, destacó Sergio Massa, que espera tratar el proyecto el próximo jueves en el recinto.Estos cambios, impactarán positivamente en la situación económica de 4.498.419 monotributistas de todo el país, lo que representa el 39 % de AMBA y el 61% de las provincias del interior.Así, la deducción especial para los autónomos representaría dos veces la ganancia no imponible, pasando la deducción de $505.129,66 a $757.694,52. De esta manera la “brecha” de la deducción especial entre el empleado y el autónomo se achicaría de $707.181,58 a $454.616,72. Asimismo, para nuevos profesionales se eleva de 1,5 a 2,5 veces la ganancia no imponible.Este incremento de la deducción impacta principalmente en los 140 mil autónomos con ingresos de hasta $ 8 millones, que concentran el 95% de los autónomos con impuesto determinado en el impuesto a las ganancias. Para esos independientes, se estima un ingreso adicional de bolsillo promedio de $ 52 mil anuales producto del alivio fiscal.