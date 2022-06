Diputados: se vota el alivio a monotributistas y autónomos que impulsa el FDT y cuestiona JXC

la Cámara de Diputados debate y vota este miércoles en una sesión especial convocada para las 11 el proyecto de Alivio Fiscal para monotributistas y autónomos

Con impulso dely la habitual resistencia aunque a medias en este caso dePese a que la iniciativa de, titular del cuerpo, logró la firma de legisladores de JXC y bloques minoritarios,, que tendrían que ver con equiparar la situación de los pequeños contribuyentes con la de los trabajadores en relación de dependencia.Sin embargo, las versiones indican que el grueso de la oposición ya resolvió que acompañará en la votación en general, pero pondrá selectivamente reparos en el artículo por artículo., pese a que Gobierno y Justicia, por ahora, actuaron como es esperable y a que por el momento no se pudo dilucidar un delito en concreto.Es cantado que la principal fuerza opositora llevará el tema al recinto y que recibirá respuesta del oficialismo. JC reclamará al oficialismo que se voten las interpelaciones solicitadas a un grupo de ministros para que brinden información sobre el tema que cubrió buena parte de la agenda del fin de semana, lunes y martes.El FDT buscará encauzar el debate y sortear los requerimientos opositores, para adentrarse lo más rápido posible en el tratamiento de la iniciativa que tiene como objetivo llevar un alivio fiscal a monotributistas y autónomos. La propuesta de Massa y los diputados oficialistascuenta con el apoyo de la jefa de la bancada de Encuentro Federal,; y del presidente del interbloque FederalEn JXC, sostienen, acompañarán el proyecto en general pero buscarán introducir las modificaciones que plantearon durante el debate en la comisión de Presupuesto y Hacienda, que preside. Según sostienen en la alianza opositora, es preciso terminar con las distinciones entre monotributistas y autónomos y trabajadores en relación de dependencia y “brindar un trato equitativo” en el terreno fiscal. No pasó durante la gestión de, sino más bien lo contrario.Justamente es en el PRO en la única bancada donde persisten algunas diferencias sobre qué postura adoptar ante este proyecto. Allí, algunos legisladores no están del todo convencidos de votar a favor durante la votación en general si el oficialismo no acepta los cambios propuestos. Primero la política, después se ve si se ayuda o perjudica a los trabajadores.Sin embargo hasta en el PRO reconocen que se trata de un proyecto que "favorece a la clase media", por lo que votar en contra o abstenerse de un proyecto que promueve la reducción impositiva sería perjudicial para la imagen que pretenden construir.En concreto, la iniciativa busca adelantar al 1 de julio próximo parte de la actualización anual del monotributo, que se realiza desde el 1 de enero cada año por la fórmula de movilidad jubilatoria. En este caso se tomará cómo referencia el 29,12% para actualizar las escalas de facturación de las diferentes categorías.En cuanto a los autónomos que están alcanzados por Ganancias, el proyecto propone "incrementar las deducciones a fin de que el mínimo no imponible quede más equitativo o cercano al que aplican los empleados en relación de dependencia". La deducción especial para los autónomos representaría dos veces la Ganancias no imponible, pasando de $505.129,66 a $757.694,52.