Más complicado: imputaron a Adorni por enriquecimiento ilícito e investigan aumento patrimonial del 500%

El Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, fue imputado por enriquecimiento ilícito en la causa por los viajes a Estados Unidos y Punta del Este con su esposa, y por las propiedades que tiene a su nombre y al de su pareja pero no figuran en su declaración jurada.El fiscal Gerardo Pollicita solicitó investigar el patrimonio del vocero presidencial. En ese sentido, se pidieron 12 medidas de prueba y se impulsó la acción penal. El funcionario está formalmente imputado por decisión del juez producto de una serie de inconsistencias en su declaración jurada patrimonial.El paquete de 12 medidas está vinculado al patrimonio de Adorni y buscará evacuar dudas en la investigación. Entre ellas, se solicita determinar cómo adquirió la casa que tiene con su esposa en un country de Exaltación de la Cruz:, a nombre de quién está la titularidad del dominio, quién paga las expensas, si fue construida de acuerdo a los permisos de construcción correspondientes.Además, Pollicita también solicitó que se libre oficio a los distintos registros de la propiedad: automotor, de buques y se pidió a la Oficina Anticorrupción para que mande todas las declaraciones juradas patrimoniales.