Subsidio en las tarifas de luz y gas: Cómo hacer el tramite para acceder al beneficio

el Gobierno nacional habilitará esta semana el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) para que aquellos grupos familiares que tengan ingresos menores a los $350.000 puedan solicitar mantener o acceder al beneficio.

Deberán anotarse todos aquellos que quieran mantener los subsidios y, quien no complete este trámite, los perderá.

En el marco del programa de segmentación de tarifas para usuarios de luz y gas, que se puso en marcha por decreto desde junio,La inscripción se podrá realizar de manera virtual a través de la web www.argentina.gob.ar/subsidios, que comenzará a funcionar esta semana, o de modo presencial en las oficinas de ANSES y de las distribuidoras de electricidad y gas (como Edenor, Edesur, Metrogas, Camuzzi, Naturgy, entre otras)., que incluya los ingresos y patrimonios del grupo familiar. Además, los usuarios que se registren tendrán que indicar si son o no el titular del servicio. “Esto va a servir para empezar a asociar cada medidor con el hogar”, aseguraron desde la Secretaría de Energía.En este sentido aclararon que los inquilinos, es decirPara eso, deberán registrarse como “persona usuaria de los servicios” y declarar cuál es el domicilio de residencia, aunque no sean los titulares del servicio.En caso de los usuarios que se registren y cuenten con más de un servicio o medidor de luz o gas a su nombre, el subsidio será solo para el medidor del domicilio que se declare como residencia.La inscripción no excluye a quienes reciben prestaciones sociales ni a jubilados y pensionados. Según las cifras oficiales, el 90% de los usuarios no perderán los subsidios.El Gobierno oficializó, la semana pasada a través del Decreto 332/2022, el nuevo régimen de segmentación de tarifas de luz y gas que regirá a partir de este mes. La norma identifica tres grupos de usuarios: hogares de ingresos bajos, medios y altos.Los dos primeros grupos, que incluyen al 90 por ciento de la población nacional, no tendrán nuevos ajustes en lo que queda del año, mientras que el 10 por ciento que pertenecen al