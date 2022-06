Planes sociales y municipios: los puntos principales del proyecto que recibió Cristina y tiene Zabaleta

Punteo de propuesta elevada por el intendente de Pehuajó, Pablo Zurro, con respecto al Programa “Potenciar Trabajo”

El intendente de Pehuajó,, fue centro en el debate tras la crítica de la vicepresidenta Cristina Kirchner sobre la "tercerización" de la asistencia social a través de planes sociales, en particular, el Potenciar Trabajo. Es que el propio Zurro sostuvo que en su municipio -donde 334 personas perciben la asistencia estatal- propondrá que esas personas cumplan 20 horas semanales de trabajo en sus barrios, por lo que se les dará un plus mensual, que aportará el tesoro municipal, y una cobertura de salud a través de la obra social de la Provincia de Buenos Aires (IOMA).Con respecto a la iniciativa, la intendencia de Pehaujó calculó que en los últimos dos años hubo "un incremento exponencial de beneficiarios de programas sociales" en la que el promedio de edad, de acuerdo al documento, es de 32 años. Sobre el extra que incluye el proyecto, no se aclara cuál es el monto, aunque en declaraciones Zurro planteó que sería alrededor de 4 mil pesos más por mes."Tienen que trabajar 20 horas en su barrio, en carpinterías, arreglar una calesita, cortar el pasto", ejemplificó Zurro, sobre la contraprestación que deberán realizar quienes se sumen al plan municipal. El intendente, quien más temprano se reunió con la vicepresidenta en su despacho del Senado, confirmó que la idea fue presentada ante el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta. En la iniciativa se destaca que el Municipio estará a cargo de la asignación de tareas y capacitaciones y del control de asistencias, altas y bajas del convenio. En tanto, Pehuajó también afrontará los costos de la afiliación a la obra social de IOMA. "Estaríamos hablando de un camino diferente a toda esa gente que hoy está muy vapuleada", consideró Zurro y aseguró que "nadie puede pasar de la pobreza estructural y de no tener trabajo a obtener un empleo pleno, no están dadas las circunstancias".La idea del intendente no es crear "mano de obra municipal", aunque queda aclarar cómo será el pase de esas personas al sector privado en una segunda instancia. Entre los argumentos con los que las organizaciones sociales salieron a defender el sistema de planes sociales está el debate de fondo sobre si existen posibilidades reales que el mercado laboral incorpore con empleo formal a las millones de personas excluidas. Hasta abril pasado, según cifras oficiales, el Potenciar Trabajo asistía a 1,2 millones de personas -contempladas como empleadas en las estadísticas oficiales- con una asistencia económica por las tareas que realizan en la economía informal o para que continúen sus estudios. El 57 % de los beneficiarios se encuentran en el Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires.El plan Potenciar Trabajo fue puesto en marcha por el Gobierno a mediados de 2020 con el objetivo de "contribuir a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas a través del desarrollo de proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa".El programa unificó a quienes integran las cooperativas de la economía popular -nucleadas a las organizaciones sociales cuestionadas por la vicepresidenta- y quienes participan del plan "Hacemos Futuro", lanzanda durante el macrismo y que exigía como contraprestación el cursado de un taller de capacitación.En su lanzamiento se habló de una inversión de 20 mil millones de pesos para compra de maquinaria y herramientas que sirvieran para fortalecer o poner en marcha puestos de trabajo. Tras el cambio de conducción en el Ministerio de Desarrollo Social, el actual ministro Juan Zabaleta advirtió que no se darían "más altas a planes sociales" y ratificó el programa como una manera de generar trabajo."Planteamos que a cada unidad de gestión, a cada cooperativa que tienen las organizaciones sociales, que tienen las iglesias y entes gubernamentales, aportemos materiales y herramientas. Estamos vinculando el programa Potenciar Trabajo al empleo genuino", sostuvo entonces Zabaleta, quien se mantiene en silencio en medio de la polémica actual."El trabajo dignifica, y esto sería un paso hacia ese sentido, porque nadie sale de años de un plan y entra en un empleo completo", sostuvo también el intendente Zurro tras anunciar su plan para generar trabajo a partir del programa nacional, que le significaría al municipio una inversión 2 millones de pesos, según el cálculo que hizo el jefe comunal en declaraciones a la prensa.> Firma de Convenio entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de Pehuajó.· A cargo del Ministerio: Cambio de régimen de los beneficiarios del programa Potenciar Trabajo.· A cargo del Municipio:- Pago de adicional mensual a los beneficiarios.- Asignación de tareas y capacitaciones.- Control de asistencias, altas y bajas según cumplimiento- Pago de aporte para acceso a la Obra Social.> Firma de Convenio entre la Municipalidad de Pehuajó y IOMA para afiliación voluntaria colectiva de beneficiarios del Programa Potenciar Trabajo afrontando el costo el estado municipal.> Datos estadísticos:· Cantidad de beneficiarios Potenciar Trabajo en Pehuajó: 300.· Promedio edad: 32 años.· A partir de 2 años a la fecha, exponencial incremento de altas de beneficiarios de programas sociales en el partido de Pehuajó.