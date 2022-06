Domínguez prometió 3 buques con gasoil en 15 días y descarto suba de retenciones mientras sea ministro

El ministro de Agricultura, Julián Domínguez, confirmó en el marco de una exposición en la Cámara de Diputados que en los próximos 15 días llegarán al país tres barcos con gasoil para hacer frente a la crisis por la falta del combustible que derivó en el paro de transportistas

El funcionario hizo referencia al problema de la escasez de gasoil que ya afecta a 21 provincias y reconoció que "hay dificultades en la logística", pero volvió a enfatizar que "gasoil no va a faltar”.En ese sentido, enfatizó en dos decisiones tomadas para resolver la situación críticas: en primer lugar, que, que pasó del 5 al 12,5% para los próximos dos meses.“Yo quiero garantizar que en los próximos dos meses, con estos dos instrumentos, el sector va a estar abastecido. Todo esto formaba parte de las estrategias de la Secretaría de Energía para dar respuesta a esta crisis”, agregó el titular de la cartera agropecuaria en una exposición ante los integrantes de la Comisión de Agricultura y Ganadería de diputados.Explicó que "el diagnóstico en el mes de enero sobre el tema gasoil" no contenía "en claro lo que iba a pasar" y que, por eso, el Gobierno transmitió "permanentemente la preocupación" por "el impacto que esto iba a tener en la economía"."La respuesta que técnicamente tenemos es que hay dificultades con la logística, pero que gasoil no va a faltar. No va a faltar el gasoil ni para la siembra ni para la cosecha, seguramente dificultades vamos a tener, pero vamos a garantizar la provisión para que se pueda sembrar y cosechar”, dijo.En otro pasaje, Domínguez señaló que hay una disputa por la compra de gas y de combustible a nivel mundial, con Estados Unidos con un precio del galón de combustible en niveles que nunca antes había llegado e Inglaterra enfrentando problemas en sus surtidores. “Ustedes me van a decir que se utiliza la guerra para explicar todo, pero la verdad que es un componente que ha desordenado todo el escenario global”, añadió.Domínguez, en otro fragmento de su exposición de cuatro horas en la comisión de Agricultura, que preside el radical Ricardo Buryaile, ratificó que al menos mientras continúe en el cargo no subirán las retenciones a las exportaciones., ponderó, y se desentendió de cualquier rumor contrario. No obstante, sí justificó haber puesto cupos máximos a la exportación de maíz y trigo: "Me hago cargo. Sin esa medida, estaríamos importando".El ministro de Agricultura pidió el. “El mejor mensaje que puede recibir la Argentina, los productores y las cadenas de valor, es que construyamos consensos para generar inversiones, empleos e industrializar la ruralidad”, destacó.Puso de relieve que la iniciativa para impulsar las exportaciones y el nivel de empleo en los próximos 5 años “es una construcción colectiva, surgida desde el sector privado y articulada con el sector público que recoge el sentimiento federal para que Argentina pueda impulsar la estrategia de generación de valor"."Actuaría como un disparador de rendimiento, de productividad y sobre todo de industrialización. Queremos generar mucho más valor a nuestras exportaciones y estamos trabajando para ello”, dijo.La presentación del ministro ante los diputados contó con la presencia de integrantes del Consejo Agroindustrial. De hecho, al término de la reunión el presidente de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires e integrante del Consejo, José Martins, habló de la importancia de trabajar en el proyecto, “que tiene impacto en todas las actividades agroindustriales, y particularmente en las de las economías regionales", y "traerá muchos beneficios para la producción y para la generación de empleo".